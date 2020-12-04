19-летний Алиага Мамедов во время Отечественной войны вписал золотыми буквами свое имя в историю. Молодой солдат ценой своей жизни спас своего командира роты. О героическом подвиге солдата поведал haqqin.az командир роты N-ской воинской части Джамшид Агаев.

Хотя офицер не скрывает свое кредо. Алиага – единственный сын в семье, а таких командир оберегает от вражеских пуль, отправляя их условный тыл на помощь раненым. Но эти правила не для рядового Мамедова, который требовал бросить его в самое пекло.

«Шестого октября мы готовились перейти в атаку. Я построил отряд, и исключил из него солдат – единственных сыновей. Я не повел их в бой. До противника оставалось около километра. Бой начался на территории под названием Чилебирд в направлении Агдере. Потери были как у нас, так и у противника. Враг начал обстреливать из минометов, и я был вынужден увести отряд, после чего и сам ушел. Но я увидел там Алиагу. И когда я спросил его, что он здесь делает, солдат прямо и упрямо ответил: не останется в тылу, и все!», - продолжает рассказ командир.

В это время Алиага пытался вынести с поля боя тело погибшего товарища. Командира очень удивил поступок солдата, но не мешкая, помог ему вынести тело шехида.

«На мне был бронежилет, каска и рация. Было тяжело. Пройдя 10-15 метров, я сильно устал и присел. Там было очень шумно, со всех сторон были слышны выстрелы, было много погибших и раненых. В таких условиях ты просто не слышишь выстрел миномета. Я тоже не подозревал о летящем в мою сторону снаряде. Я лишь увидел, что Алиага с криками «Командир!» бросился на меня и пытался собой прикрыть мое тело. Через пару секунд снаряд взорвался. Я увидел, что Алиага ранен в голову и поволок его до окопов. Он сильно сжимал мою руку», - сказал он.

Джамшид Агаев признается, что раньше видел подобные эпизоды лишь в фильмах.

«Алиага был очень тихим и умным парнем. У него было большое сердце. Осколок снаряда попал ему в горло и перерезал сонную артерию. Мы не смогли спасти ему жизнь. Я до сих пор не могу найти себе места. Я направил к ним домой телеграмму, что отныне и я ваш сын», - сказал он.