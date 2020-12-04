Целью операции было задержать или уничтожить трех высших руководителей экстремистской организации «Аль-Шабааб», включая Абдуллахи Османа Мохамеда, специалиста по взрывным устройствам, ответственного за множество терактов, которые унесли сотни жизней в Сомали. В частности, он стоял за взрывом в январе прошлого года на военной базе в Кении, в результате которого погиб американский солдат и два контрактника. После этого эпизода охота за террористом усилилась.

Во время совместной операции американского спецназа и сомалийских подразделений в Гендерше, прибрежной деревне в полусотне километров на юго-запад от столицы страны Могадишо, в результате взрыва погиб сотрудник ЦРУ. Это произошло еще 6 ноября, но британская газета The Guardian узнала об этом накануне от офицера сомалийской разведки.

«Инженер Исмаил», как еще его называют, числится в списке самых разыскиваемых международных террористов. Кроме того, что «инженер» - эксперт по взрывчатке, он еще ведет информационное направление в «Аль-Шабааб» и является главным советником лидера организации Ахмеда Дирийе.

Чтобы получить такую добычу и была предпринята высадка с вертолета в районе операции в два часа ночи, но едва сомалийский спецназ «Данаб» в сопровождении американцев оказался на земле, прогремел взрыв, от которого погибло четверо сомалийцев и американец из ЦРУ, сопровождавший операцию. Очевидно, что боевики знали о нападении и подготовились. После сорокаминутного боя операцию пришлось свернуть и отказаться от намеченных целей. Позже источники в «Аль-Шабааб» подтвердили, что о намерениях противника там узнали заблаговременно.

Личность погибшего офицера ЦРУ остается неизвестной, но New York Times сообщила, что это бывший «морской котик» из Центра специальных операций.

В Сомали сейчас находится от 650 до 800 американских военных специалистов, ведущих борьбу с исламскими экстремистами и тренирующих местные силы спецназа. Потери редки и невелики. В 2017 году в результате засады в Нигере погибло четверо военнослужащих США, и это максимальные разовые потери.

В то же время длительная борьба с «Аль-Шабааб», существующей уже пятнадцать лет, пока не дает решающих результатов, несмотря на охоту на ее лидеров и боевиков, в том числе с использованием новейших дронов. Как видим, у террористов хорошо налажена и разведка, позволяющая упреждать операции превосходящего противника и наносить чувствительные удары.

Теперь, после гибели еще одного американца, цена за голову «инженера Исмаила» сильно возрастет. Охота продолжается.