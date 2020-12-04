Израильское лекарство от коронавируса: пациенты выздоравливали за пять дней

Хорошие новости для компании Enlivex, которая достигла положительных промежуточных результатов во второй фазе клинических исследования пациентов с коронавирусом в тяжелом и критическом состоянии, которых лечили с помощью препарата Allocetra. Об этом сообщает русскоязычное израильское издание «Детали».

Из восьми пациентов с Covid-19, которые были набраны для исследования, шесть находились в тяжелом состоянии и двое - в критическом. Семь из восьми полностью выздоровели и были выписаны из больницы в среднем менее чем через пять дней с момента начала лечения. У восьмого пациента, который был в критическом состоянии, на шестой день госпитализации наблюдается клиническое улучшение, и его состояние теперь классифицируется как умеренно-тяжелое. В компании отмечают, что в ходе первых исследований, проведенных несколько недель назад, лечение пациентов в критическом состоянии привело к их выписке из больницы в среднем примерно через девять дней.

Нынешние выздоровевшие пациенты присоединились к 12 другим, участвовавшим в первом исследовании. Их выписывали домой здоровыми примерно через пять с половиной дней. Компания не сообщала о каких-либо серьезных побочных эффектах лечения, которое было определено, как «терпимое».

Наиболее известными фигурами, стоящими за компанией Enlivex, являются основатель, профессор Дрор Меворах, гендиректор компании Орен Гершковиц и председатель совета директоров Шай Новик. Компания инвестировала 60 млн долларов в развитие Allocetra.