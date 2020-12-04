Израильское лекарство от коронавируса: пациенты выздоравливали за пять дней
Хорошие новости для компании Enlivex, которая достигла положительных промежуточных результатов во второй фазе клинических исследования пациентов с коронавирусом в тяжелом и критическом состоянии, которых лечили с помощью препарата Allocetra. Об этом сообщает русскоязычное израильское издание «Детали».
Из восьми пациентов с Covid-19, которые были набраны для исследования, шесть находились в тяжелом состоянии и двое - в критическом. Семь из восьми полностью выздоровели и были выписаны из больницы в среднем менее чем через пять дней с момента начала лечения. У восьмого пациента, который был в критическом состоянии, на шестой день госпитализации наблюдается клиническое улучшение, и его состояние теперь классифицируется как умеренно-тяжелое. В компании отмечают, что в ходе первых исследований, проведенных несколько недель назад, лечение пациентов в критическом состоянии привело к их выписке из больницы в среднем примерно через девять дней.
Нынешние выздоровевшие пациенты присоединились к 12 другим, участвовавшим в первом исследовании. Их выписывали домой здоровыми примерно через пять с половиной дней. Компания не сообщала о каких-либо серьезных побочных эффектах лечения, которое было определено, как «терпимое».
Наиболее известными фигурами, стоящими за компанией Enlivex, являются основатель, профессор Дрор Меворах, гендиректор компании Орен Гершковиц и председатель совета директоров Шай Новик. Компания инвестировала 60 млн долларов в развитие Allocetra.
«Мы разработали препарат Allocetra для лечения сепсиса («заражение крови») - третьей ведущей причины смерти в мире, а не для лечения пациентов с коронавирусом», - сказал Новик. У больных с сепсисом, как и у пациентов с Covid-19, организм испытывает системный коллапс. «Против сепсиса не было лекарств, и уровень смертности от него выше, чем от коронавируса», - объясняет Новик, отмечая, что в декабре компания собирается начать исследование еще 160 пациентов с сепсисом.
Allocetra используется для лечения аутоиммунных заболеваний, при которых иммунная система вредит организму. Слишком сильная реакция иммунной системы может вызвать повреждение тканей и последующую смерть. Такая экстремальная реакция называется «цитокиновый шторм», - слишком большой выброс специфических белков, секретируемых клетками иммунной системы. Лекарство Allocetra вводится пациентам путем инфузии, оно содержит клетки крови, взятых у здоровых людей.
Новик: «Клетки, которые мы вводим, уже начали умирать. В иммунной системе человека есть важный компонент - макрофаги. Это клетки, способные к активному захвату и уничтожению бактерий, остатков погибших клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц. У пациентов с тяжелой формой коронавируса активность макрофагов необходимо успокоить.
Мы нашли способ дать им клетки, которые вот-вот умрут. Мы обнаружили, что чем больше они «проглатывают» такие клетки, тем больше расслабляются и сигнализируют организму, что все в порядке. Как я понимаю, мы - единственные в мире, кто знает, как контролировать «бушующие» макрофаги и вернуть организм в состояние равновесия. Лечение предназначено для людей, находящихся в критическом и тяжелом состоянии, проблема которых не в самом вирусе, а в том, что иммунная система бушует. В текущем исследовании мы пытаемся проверить отсутствие побочных эффектов. Мы проводим сравнение с пациентами, которые получают стандартное лечение антибиотиками, стероидами и другими лекарствами. После того, как мы получим все результаты, обратимся в регулирующий орган, и он должен решить, заинтересован ли он в дополнительном исследовании, или этих достаточно. Может быть, чтобы люди не умирали, он даст нам разрешение. Если результаты будут такими же хорошими, как сейчас, мы встретимся с израильскими, европейскими и американскими регулирующими органами и спросим их, что они хотят, чтобы мы сделали».