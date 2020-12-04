Александр Караваев, автор haqqin.az 05:07

Обнародовать полные данные о погибших, раненых и без вести пропавших - важнейшее политическое решение из принятых президентом Ильхамом Алиевым после победы. Пример открытости Одно из неприглядных наследий советских и постсоветских конфликтов и катастроф - скрывать реальную численность людских потерь. На такой неофициальной «доктрине» воспитано не одно поколение. Отсюда и время от времени публиковавшиеся прикидки по погибшим, которые озвучивали маститые военные и аналитики ещё советского времени. Нынешняя реальность оказывается иной. Несмотря на сложнейшие условия горной войны, как оказалось современная наступающая армия может вести «умные» боевые действия. Такие, где жизнь солдата ставится на уровень не меньший, чем ценность достижения национальной цели.

Давайте вспомним аналоги. Двадцать лет назад Россия проводила кровопролитную операцию по возвращению своей территориальной целостности на Северном Кавказе. «Вторая чеченская» на самом деле шла не три года, как принято считать, а растянулась на более длительный период. Согласно официальным данным, с 1 октября 1999 года по 23 декабря 2002 года общие потери федеральных сил (всех силовых структур) в Чечне составили 4572 человека убитыми и 15 549 ранеными. Однако в их число не включены потери в ходе боевых действий в Дагестане (август-сентябрь 1999 года), насчитывавшие 280 человек убитыми и 987 ранеными. После декабря 2002-го в большинстве случаев публиковалась только статистика погибших военнослужащих Минобороны, хотя потери имелись и у МВД, к сентябрю 2008 года составившие 3684 человека погибшими. И это без учёта внутренних войск и сил ФСБ. Проверить эти данные было труднее, чем сейчас, можно сказать, это была война из другой эпохи. Вернемся к Азербайджану. Соотношение ценности личного и общественного в разных сферах азербайджанской жизни однозначно сдвинуто в пользу личного, семейного. Выработанная историческим опытом азербайджанская идеология - богатство страны формируется домохозяйствами, крепкими и большими семьями. Это отразилась и на сфере военного планирования (не только в плане закупки ударных беспилотных аппаратов, но и в плане планирования тактических операций, где достижение результата не возводили в максиму «любой ценой»). Причем нет никаких регламентирующих документов, где эта традиция народосбережения как-то закреплялась юридически. Социальная политика Азербайджана зиждется на таком же стандартном наборе инструментов, как и в любой современной стране. Про укрепление семьи и рост численности своего населения много говорят и декларируют такую политику везде. Но социокультурная традиция это как раз более весомое, что без всяких регламентов должно быть известно рядовым бойцам - уверенность, что государство гарантированно позаботится об их семьях в случае гибели. Это важнейшее социальное достижение азербайджанской модели - ощущение гражданами своей страны как собственного дома, а не территории выживания и бегства от обязательств. Отсюда база для патриотизма, способная воспитать настоящих героев. «Ради чего мне жертвовать своей жизнью, если государство не позаботиться?» - ключевой аргумент во всех проигранных войнах.

Героизм может вырастать не из природы гнева, мести и агрессии, а из уверенности в собственном, личном тыле, в ответственности государства перед домом бойца. В материальном плане все было сделано надлежащим образом: отмена выплаты по кредитам, указ о решении всех жилищных вопросов, лечение в ведущих больницах и реабилитационных клиниках страны. Именно отсюда, а не из пустых лозунгов рождается героизм, уверенность в правоте. Конец войне Признаться, не ожидал, что данные о потерях будут озвучены в ближайшее после войны время. Как многие, я тоже воспитан ещё той парадигмой. Отнести публикацию данных на будущее, допустим через год и даже в отдаленное будущее – практически норма, и официальный Баку вправе так поступить, невзирая на некую международную критику. Аргументов было бы достаточно - ведь не все погибшие идентифицированы. Но Алиев пошел другим путем. Путем открытости. Это говорит о нескольких важных моментах.