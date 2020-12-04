Леонид Швец, автор haqqin.az 05:23

Правительства этих двух стран приняли решения, которые будут иметь важные последствия как для их собственной экономики, так и для всего мира. Дания больше не будет выдавать лицензии на добычу нефти и газа в Северном море. Страна Евросоюза с наибольшей добычей (Норвегия и Великобритания в ЕС не входят), Дания позволит доработать своим имеющимся 55 платформам, но никаких новых геологических изысканий проводить не будет и новых буровых строить не станет. Это естественным образом в обозримом будущем приведет к прекращению эксплуатации собственных углеводородных запасов.

Количество производимых Данией нефти и газа невелико, в среднем 103 тысячи баррелей в день в 2019 году, но это решение создает прецедент и подталкивает последовать ему других, ту же Британию с ее миллионом 700 тысячами баррелей. Тем более, что премьер Борис Джонсон пообещал до 2030 года сократить выбросы в атмосферу до 68% от уровня 1990 года. Дания, кстати, взяла курс на показатель в 70%. Метте Фридерексен, возглавляющая датское правительство, шла со своей Социал-демократической партией на выборы в 2019 году с многообещающей экологической программой, и ее подвергали критике за отсутствие соответствующих шагов. Теперь оснований для этого уменьшится: Дания стала первой в истории страной, добровольно отказывающейся от добычи углеводородных запасов. Конечно, это создает некоторые проблемы с наполнением бюджета и необходимостью трудоустройства граждан, работающих в нефтегазовой промышленности, но датчане уверены, что с этим они успешно справятся. Одновременно японское правительство заявило о намерении к 2035 году прекратить продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания. На рынке останутся только гибридные и электрические модели, а также работающие на водороде. Бензиновые и дизельные модели постепенно перестанут производить, и одно объявление о такой перспективе может привести к тому, что цель будет достигнута еще раньше.