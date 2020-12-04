Трамп: «Мы собираемся вернуть Белый дом»

Президент США Дональд Трамп отказался ждать 2024 года для возможности выдвинуться на пост главы государства. Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонниками в штате Джорджия, передает NBC News.

Таким образом американский лидер вновь дал понять, что уверен в своей победе на прошедших в начале ноября выборах. «Мы собираемся вернуть Белый дом, мы выиграем его снова. Мы также собираемся вернуть республиканцам контроль над палатой представителей Конгресса США», — пообещал Трамп.

Он выразил уверенность в том, что ему не придется ждать четыре года до следующих выборов и снова становиться кандидатом в президенты. «Я не хочу ждать 2024 года. Я хочу вернуться на три недели назад», — заключил глава Белого дома.