Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и инвалидам карабахской войны еще 20 частных домов. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, частные дома предоставлены в еще шести городах и районах – Сальяне, Геранбое, Сабирабаде, Гаджигабуле, Ширване и Гейчае.

В церемонии предоставления квартир в Сальяне приняли участие замминистра труда и социальной защиты населения Вюсал Насирли и глава Исполнительной власти Сальянского района Севиндик Хатамов.

Члены семей шехидов, инвалиды Карабахской войны отметили, что гордятся президентом Азербайджана, победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым и Вооруженными силами Азербайджана, подарившими народу радость великой Победы.

В ходе мероприятия было отмечено, что в 2020 году семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено не менее 1500 квартир и частных домов, причем 1000 из них уже переданы своим владельцам. Всего за истекший период данной категории граждан было передано около 9000 квартир и частных домов.