В Брюсселе потребовали отставки Макрона

В столице Бельгии Брюсселе состоялась акция протеста против расизма и полицейского насилия.

Как передает "Анадолу", около 150 человек собрались у здания Еврокомиссии и скандировали антирасистские лозунги.

Участники акции выразили свой протест против полицейского беспредела в Бельгии и Франции, а также нового закона о безопасности. Протестующие требовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

Полиция предприняла усиленные меры безопасности в связи с акцией.