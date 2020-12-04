В Брюсселе потребовали отставки Макрона
В столице Бельгии Брюсселе состоялась акция протеста против расизма и полицейского насилия.
Как передает "Анадолу", около 150 человек собрались у здания Еврокомиссии и скандировали антирасистские лозунги.
Участники акции выразили свой протест против полицейского беспредела в Бельгии и Франции, а также нового закона о безопасности. Протестующие требовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона.
Полиция предприняла усиленные меры безопасности в связи с акцией.