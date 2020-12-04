В Румынии выбирают новый парламент

Парламентские выборы начались в воскресенье в Румынии. Избирательные участки начали свою работу в 07:00. Голосование на них продлится до 21:00.

Румынам предстоит избрать 136 сенаторов и 329 депутатов из 7 136 кандидатов (2 477 - в Сенат и 4 659 - в Палату депутатов). Парламентарии избираются сроком на четыре года. Голосование проходит по партийным спискам. Пройти в Палату депутатов попытаются также 42 независимых кандидата, а в Сенат - один. Порог прохождения в парламент составляет 5% голосов.

По данным Постоянной избирательной администрации, численность румын с правом голоса, внесенных в избирательный регистр, составляет более 18 млн человек. Чтобы проголосовать на выборах, необходимо продемонстрировать удостоверение личности. Однако власти в связи со сложившейся эпидемической ситуацией приняли решение позволить реализовать конституционное право тем гражданам, у которых срок действия документов истек в период с 1 марта по 6 декабря этого года.