В мире уже больше 66 миллионов заболевших коронавирусом

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 09:00 воскресенья 66 млн 540 тыс. 197 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 641 тыс. 118, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 572 тыс. 841 против 1 млн 518 тыс. 608 на утро субботы, выздоровели более 42,7 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 14 млн 581 тыс. 336 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 304 тыс. 877) и 281 тыс. 173 летальных исхода (рост - 2 тыс. 301), излечились более 5,57 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число инфицированных выросло за истекшие стуки на 36 тыс. 175 человек. Всего зафиксировано 9 млн 644 тыс. 386 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 468 до 140 тыс. 168, поправились более 9,1 млн.