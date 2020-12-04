Коллегия адвокатов обратилась к 230 международным организациям

Коллегия адвокатов Азербайджана направила очередное юридически и фактологически обоснованное обращение в 230 международных организаций и 40 полномочным лицам для дачи оценки экологическому и культурному террору со стороны Армении и для резкого осуждения подобных действий.

В частности, в обращении указано, что 27 сентября в ответ на провокации вооруженных сил Армении против гражданского населения Азербайджана, вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательные операции, которые успешно завершились через 44 дня. Согласно подписанному 10 ноября трехстороннему заявлению была восстановлена территориальная целостность Азербайджана и завершена многолетняя оккупация азербайджанских земель.

При освобождении от оккупации исторических земель Азербайджана, весь мир стал свидетелем культурного, исторического и экологического вандализма со стороны оккупаниов, сжигались дома, школы, историко-культурные памятники, уничтожались леса на освобожденных территориях.

Вызывает озабоченность тот факт, что часть памятников на освобожденных территориях была армянизирована, а другая часть подверглась вандализму. В результате этих противоправных действий армян оставшиеся на азербайджанских землях памятники исламской культуры, архитектурные ансамбли, сады и парки были разрушены и превращены в историю.

С полным текстом обращения можно ознакомиться по следующей ссылке.