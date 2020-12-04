Из Германии депортируют 12 граждан Азербайджана

В Германии принято решение о депортации 12 граждан Азербайджана, которые обратились за убежищем в миграционные органы с поддельными документами.

Как передает Report, в общей сложности 12 граждан Азербайджана, 4 из которых из одной семьи, приехавшие в Германию в 2015-2017 годах и просившие убежище в этой стране, были приговорены судами к депортации.

По информации, причиной невозможности получения убежища стали поддельные документы, представленные в миграционные органы Германии. Это выяснилось в ходе расследования подлинности документов с запросом в соответствующие государственные органы Азербайджана. При этом было установлено, что эти документы были получены через одного из лиц, фигурирующих в деле "Торговля иммигрантами", которое в настоящее время расследуется в Германии.

Депортированные граждане Азербайджана в настоящее время проживают в Северном Рейне-Вестфалии и Баварии.