Николай Петросян: «Если к власти в Армении придет Вазген Манукян…»

Для 74-летнего политика Вазген Манукян находится в отличной форме. На митинге оппозиции он обозначил важные тезисы, которые должны дать представление о программе временного правительства, которое он стремится возглавить. Об этом в своем телеграм-канале написал армянский политолог Николай Петросян.

«Мы никогда не смиримся с трехсторонним заявлением, но отказаться от его выполнения не можем».

«Необходимо уточнять составленное заявление и бороться за про-армянскую интерпретацию каждого пункта».

«Армения должна стремиться войти в международную антитурецкую коалицию».

«На этом относительно позитивные впечатления от митинга оппозиции, к сожалению, заканчиваются. Все остальное – сплошное разочарование. Вазген Манукян заявляет об укреплении союзнических связей с Россией и стремлении войти в антитурецкую коалицию, хотя это, по сути, взаимоисключающие действия. Жаль, что это не очевидно для оппозиционного кандидата. К сожалению, Вазген Манукян не назвал имена кандидатов в свое правительство и не рассказал о своем видении того, как будут решаться многочисленные проблемы Армении. Пустая по своей сути «дорожная карта» Никола Пашиняна выглядит более содержательным документом, чем декларативные заявления оппозиции», - заявил эксперт.

По его словам, все остальное на митинге было еще хуже.

«Угрозы Пашиняну физической расправой, безосновательные обвинения в коррупции, оскорбления на уровне дворовой шпаны, обвинения в расколе общества, которое, если верить спикерам, до 2018 года жило в состоянии эталонного согласия и принятия. При этом ноль конкретики – только разговоры о строительстве мощной Армении, которая добьется уважения мирового сообщества и будет крепче дружить с Россией. Вывод неутешительный: Пашинян должен уйти в отставку, но если вместо него придет Манукян, то Армения променяет шило на мыло. Предполагаю, что нужны широкие политические и общественные дискуссии в правовом поле с вовлечением представителей интеллектуальной элиты. Хватит полагаться на переменчивые настроения толпы», - сказал он.