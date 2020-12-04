Красный Крест навестил азербайджанских военнопленных

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) встретились с лицами, удерживаемыми с 27 сентября в результате нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщила журналистам руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, представители данной структуры продолжают навещать лиц, удерживаемых с 27 сентября в результате конфликта.

Лица, которых навестил МККК, удерживаются с 27 сентября: «Мы продолжаем регулярно навещать лиц, удерживаемых в результате конфликта. В соответствии с мандатом, МККК навещает удерживаемых лиц для проведения мониторинга условий содержания и обращения с ними, дать им возможность связаться с семьями».

Отметим, что Амин Мусаев, попавший в плен к армянам во время Карабахской войны, отправил письмо своей семье. В письме, адресованном матери, Амин отметил, что чувствует себя хорошо и попросил ее следить за здоровьем.