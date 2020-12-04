Трамп объявил о начале вакцинации от COVID-19 в США

Президент США Дональд Трамп объявил о начале вакцинации от COVID-19. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед своими сторонниками в штате Джорджия. Запись доступна в Twitter.

Вакцинация должна начаться на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что компания-производитель вакцины от коронавируса Moderna, а также Pfizer подали властям США запрос на экстренное использование препарата mRNA-1273 на территории страны. Pfizer сообщала, что ее вакцина эффективна на 95 процентов.

США остаются лидерами по числу заразившихся коронавирусом.