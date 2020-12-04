Королева Великобритании собирается привиться от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II и ее муж, герцог Эдинбургский Филипп, намерены сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на свой источник.

Супруги получат препарат в ближайшие недели в рамках второго этапа вакцинации, охватывающего пожилых людей старше 80 лет.

Специалисты в сфере общественного здравоохранения уверены: если Елизавета II и принц Филипп публично расскажут о вакцинации, это будет иметь большое значение в плане борьбы с дезинформацией.

В Великобритании опасаются, что ложные сведения о пандемии коронавируса и вакцине приведут к массовому отказу от прививок.