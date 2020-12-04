Очередной коронавирусный антирекорд в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 29 039, что стало новым максимумом с начала пандемии. Это следует из опубликованных данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Прежний максимум был зарегистрирован в субботу - 28 782 случая.

В общей сложности в России, по данным штаба, заразились 2 460 770 человек.

Число летальных исходов за сутки возросло на 457 против 508 днем ранее. Всего от инфекции умер 43 141 пациент.