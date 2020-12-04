Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 13:26

Президент Азербайджана, а вслед за ним и турецкий лидер Реджеп Эрдоган порекомендовали Франции отдать город Марсель Армении. На самом деле в Ереване не слишком довольны тем, что депутаты нижней палаты парламента Франции вслед за Сенатом Пятой республики одобрили резолюцию, призывающую правительство признать Нагорный Карабах. С политической точки зрения – приятно, ничего не скажешь, но в материальном выражении это никаких выгод не дает.

Поэтому, раз уж депутатов и сенаторов Франции одолела такая любовь к Армении, что они пошли против позиции правительства, где ни о какой независимости Карабаха и слышать не желают – Еревану хотелось бы каких-то вещественных и весомых выражений любви. Поэтому предложение, которое в адрес Франции высказал Ильхам Алиев и поддержал Реджеп Эрдоган – передайте Армении Марсель – не троллинг, а вполне практический совет, реализация которого поднимет армяно-французскую дружбу на небывалые высоты, весь мир такому сердечному согласию Парижа и Еревана обзавидуется. Кстати, такое решение серьезно укрепит стабильность и безопасность в Закавказье. Поскольку перед армянским истеблишментом встанет новая амбициозная задача превратить свою страну во «владычицу морей» и создать сильнейший в мире флот. А каким он еще может быть? Раз армянский – значит великий, это же аксиома. Только представьте себе эту завораживающую картину – авианосная ударная группировка «Ереван». Впереди – авианосец «Марсельнаш», по бокам от него ракетные крейсера «Никол», «Араик» и «Эммануэль», чуть в отдалении – эсминцы «Ара-кокаин», «Вернем Артсах», вспомогательные суда «Тинатин» и «Сема-Тузик». А где-то неподалеку бороздит глубины атомная подлодка «Марго-долма». Волнительное и душераздирающее зрелище.

А между тем, в бурном информационном потоке последней недели осталось незамеченным, вероятно, самое важное событие урегулирования карабахского конфликта, после трехсторонних договоренностей 9 ноября (10 ноября по бакинскому времени). 3 декабря 2020-го года сопредседатели Минской Группы ОБСЕ (США, Франция и Россия) выпустили заявление, в котором приветствовали договоренности от 9 ноября и призвали Армению и Азербайджан продолжить выполнение обязательств по этим договоренностям в полном объеме. То есть отныне трехсторонние договоренности президентов как часть урегулирования поддержаны не просто сопредседателями Минской Группы, а учитывая, что они обладают мандатом ОБСЕ, то и ОБСЕ в целом. Членами которой, напомним, являются все страны Европы, все страны СНГ, США и Канада. Таким образом документ, подписанный 9 ноября, приобретает полный статус как часть международно-признанного урегулирования карабахского конфликта. Что это значит? Это значит, что страны ОБСЕ в одностороннем порядке, не нарушая международного права, не могут: а) не признавать договоренности 9 ноября и требовать их пересмотра b) признавать «независимость НКР» c) требовать изменить состав миротворцев и так далее. Одновременно это означает, что игры в «признание Артсаха» закончены. Любая страна ОБСЕ, чтобы сделать подобное признание, должна пойти наперекор своим обязательствам как члена ОБСЕ и выданному сопредседателям мандату, то есть – грубо нарушить международное право. И министерства иностранных дел каждой страны Европы и СНГ, США и Канады это прекрасно понимают, почему позиция французского МИДа и выглядит таким образом: «Мы признаем независимость Национального собрания, но никак не намерены признавать независимость Карабаха».