Антиправительственные митинги в Молдавии
Cторонники избранного президента Молдавии Майи Санду в воскресенье вышли на антиправительственный протест в центре Кишинева, их цель – добиться отставки Кабмина и потребовать проведения досрочных выборов парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Санду обратилась к жителям Молдавии с призывом выйти на протест, чтобы добиться отставки Кабмина, не справляющегося, как она считает, с санитарным и экономическим кризисом, и потребовать проведения досрочных выборов парламента. О своей готовности принять участие в протесте сообщили лидеры многих оппозиционных партий.