Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:21

В Армении решили бойкотировать российское оружие, которое «не помогло им справиться против азербайджанских БПЛА израильского и турецкого производства». Случилось это после заявления Пашиняна о том, что во время войны в Карабахе небо не было закрыто из-за неработающих систем РЭБ. «В 2017 году для армянской армии приобрели за 42 миллиона долларов системы, которые, как выяснилось, просто не работают», - заявил армянский премьер.

Разговоры о том, что именно «некачественное» российской оружие помешало армянским «львам» победить на поле боя, идут уже давно. Еще в октябре тамошний юродивый, соросенок и политолох Степан Григорян разглагольствовал: «Говорят, турецкое оружие превосходит российское. РФ нужно задуматься о своем авторитете». Так что нынешнее заявление Пашиняна, у которого, по всей видимости, после заданной азербайджанской армией трепки вновь начали отрастать и пушиться перья – это еще цветочки. Через некоторое время в Армении будут вообще говорить, что именно из-за России война была проиграна. И ведь вот что интересно – как только кто из армянских политиков открывает рот, тут же обнаруживается не просто некомпетентность, а вопиющее невежество в элементарных, казалось бы, вопросах, которые изучаются на первых курсах ВУЗов и военных училищ. Право, возникает впечатление, что дипломы о высшем образовании у армянских элит либо куплены ими на блошиных рынках, либо они самым наглым образом воровали в деканатах пустые бланки, а потом заполняли на себя. Те же армянские военные могли бы объяснить своему премьеру, что данные об эффективности РЭБ появляются в лучшем случае через 4-5 месяцев в структурированном и систематизированном виде обычно где-то через полгода после боевых действий в виде переплетенных брошюр с грифом «для служебного пользования». И только тогда специалисты могут обсуждать эти узкоспециальные темы: частоты, плотность постановки помех, спектральная плотность мощности, результаты постановки и множество иных показателей очень специфического свойства, дилетантам не доступных. Но армянские «полководцы» премьера не поправили. Поскольку для этого нужны профессиональные знания, о каком профессионализме может идти речь, если действия расчетов армянских РЭБ и ПВО вызывали гомерический хохот у азербайджанских военных. Доходило до того, что выкапывался окоп (типа «яма»), в который загонялся ЗРК «Оса», а сверху его накрывали веточками. Самостоятельно выбраться оттуда этот колесный аппарат мог только с помощью тягача. То есть принцип «выстрелил – меняй позицию», который курсантам училищ ПВО вбивают в голову еще на первом курсе, игнорировался. Отсюда и потери армянских систем ПВО от азербайджанских БПЛА в огромных масштабах уже в первые две недели боев.

Выводы независимых военных экспертов в отношении армянских вооруженных сил по итогам 44-дневных боевых действий категоричен и звучит как приговор: «Чем сложнее техника, чем больше специальных знаний требует ее применение на поле боя – тем ниже была эффективность ее использования армянскими военными, которые в ряде случаев демонстрировали полное отсутствие тактической подготовки и навыков применения техники в бою». Как выражался мой преподаватель в военном училище подполковник Боровков: «Дай таким хрустальный хвост – так они и его сломают, и сами порежутся». Почти весь объем вооружения, 94 процента, поставленного в Армению за последние десять лет, пришелся на Россию. Причем поставки шли на самых льготных условиях, по ценам чуть выше себестоимости, в кредиты с огромной рассрочкой платежей. Ереван брал все, до чего мог дотянуться – вот только озаботиться обучением личного состава работать с этой техникой не соизволил. А теперь обвиняет во всем Россию. Более того, а существовал ли вообще стратегический план развития армянской армии? И к какой войне готовились армянские генералы? Возьмем ту же историю с закупкой Су-30СМ, в которой армянская военная стратегия и мышление тамошних военачальников отражается как в капле воды Когда их год назад у России закупали, министр обороны Давид Тоноян произносил пафосные речи о том, что армянские ВВС могут «создать хаос в тылу противника» и ударить «не только в точке В, но и C, D, E». Под Су-30СМ покупались и ЗРК «Тор», которые прекрасно взаимодействовали с ними в Сирии. Итог - «Торы» остались вокруг Еревана, а СУ-30СМ даже не взлетели.