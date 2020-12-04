Human Rights Watch: Макрон идет против мусульман

Отдел международной информации 14:39

Погромы в Париже, о которых сообщал haqqin.az, имеют в своей основе серьезную подоплеку. Неправительственная организация Human Right Watch только что опубликовала документ, в котором критикует власти Франции за намерение распустить Сообщество по борьбе с исламофобией, обвиняя их в нарушении прав человека. Как недавно стало известно, Париж намерен запретить деятельность и распустить общество под названием «Сообщество борьбы с исламофобией во Франции». По этому делу издан специальный декрет. Он вписывается в широкие меры французских властей, которые взяли на прицел организации, подозреваемые в том, что под прикрытием гуманитарной деятельности внедряется идеология возрождения радикального ислама или собираются средства для финансирования исламистов. По мнению Human Right Watch, решение французского правительства угрожает гражданским свободам.

Сигнал к новым шагам против радикального ислама подал президент Эммануэль Макрон. Лидер Пятой республики подтвердил, что пришел истинный час, чтобы в светском французском обществе, в котором каждый может исповедовать такую религию, какую хочет, не было места радикальным течениям. Он объявил, среди прочего, об удалении из страны личностей, подозреваемых в почитании идеологии джихада и исламизма, если они не имеют права пребывания во Франции. Будут нейтрализованы всякие проявления сепаратизма. Экстрадиция в страны происхождения будет касаться также имамов, исповедующих радикальные взгляды. Духовники мусульман будут получать образование в общественных школах, основанных на республиканских взглядах во Франции. Об этом Эммануэль Макрон разговаривал с частью европейских партнеров и послал в Италию и в страны Магриба министра внутренних дел Жерара Дарманена, который в начале декабря назвал «Сообщество борьбы с исламофобией во Франции» не иначе, как «врагом Республики», бросив обвинение организации в распространении «пропаганды радикального ислама». Вскоре после этого на форуме Национального собрания оппозиция яростно защищала предложения к изменениям в конституции, которые, с одной стороны, подтверждали «светский характер французского государства», а с другой, давали возможность «эффективной борьбы с сепаратизмом». Под лупой французских властей оказалась деятельность 76 мечетей. Не исключено, что они будут закрыты. Однако правительство идет дальше, и хочет 9 декабря принять резолюцию Кабинета министров об очередных мерах «борьбы с исламским экстремизмом». «В законе, касающемся республиканских ценностей», должна появиться запись об увеличении полномочий всех органов и институций, занятых обеспечением вопросов национальной безопасности.