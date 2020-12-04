Human Rights Watch: Макрон идет против мусульман
Погромы в Париже, о которых сообщал haqqin.az, имеют в своей основе серьезную подоплеку. Неправительственная организация Human Right Watch только что опубликовала документ, в котором критикует власти Франции за намерение распустить Сообщество по борьбе с исламофобией, обвиняя их в нарушении прав человека.
Как недавно стало известно, Париж намерен запретить деятельность и распустить общество под названием «Сообщество борьбы с исламофобией во Франции». По этому делу издан специальный декрет. Он вписывается в широкие меры французских властей, которые взяли на прицел организации, подозреваемые в том, что под прикрытием гуманитарной деятельности внедряется идеология возрождения радикального ислама или собираются средства для финансирования исламистов. По мнению Human Right Watch, решение французского правительства угрожает гражданским свободам.
Сигнал к новым шагам против радикального ислама подал президент Эммануэль Макрон. Лидер Пятой республики подтвердил, что пришел истинный час, чтобы в светском французском обществе, в котором каждый может исповедовать такую религию, какую хочет, не было места радикальным течениям. Он объявил, среди прочего, об удалении из страны личностей, подозреваемых в почитании идеологии джихада и исламизма, если они не имеют права пребывания во Франции. Будут нейтрализованы всякие проявления сепаратизма. Экстрадиция в страны происхождения будет касаться также имамов, исповедующих радикальные взгляды. Духовники мусульман будут получать образование в общественных школах, основанных на республиканских взглядах во Франции.
Об этом Эммануэль Макрон разговаривал с частью европейских партнеров и послал в Италию и в страны Магриба министра внутренних дел Жерара Дарманена, который в начале декабря назвал «Сообщество борьбы с исламофобией во Франции» не иначе, как «врагом Республики», бросив обвинение организации в распространении «пропаганды радикального ислама». Вскоре после этого на форуме Национального собрания оппозиция яростно защищала предложения к изменениям в конституции, которые, с одной стороны, подтверждали «светский характер французского государства», а с другой, давали возможность «эффективной борьбы с сепаратизмом».
Под лупой французских властей оказалась деятельность 76 мечетей. Не исключено, что они будут закрыты. Однако правительство идет дальше, и хочет 9 декабря принять резолюцию Кабинета министров об очередных мерах «борьбы с исламским экстремизмом».
«В законе, касающемся республиканских ценностей», должна появиться запись об увеличении полномочий всех органов и институций, занятых обеспечением вопросов национальной безопасности.
Все это можно охарактеризовать как «клеймение мусульман во Франции», - так считает Патрик Радж, исследователь Западной Европы в организации Human Right Watch. По его мнению, «ликвидация организации, целью которой является помощь мусульманам, преследуемым за свои взгляды, порождает опасения, что это приведет к росту антимусульманских настроений», и добавляет, что это «скорее, образ обвинения и отягощения виной этой части общества, при том, что забывается о существующей ее дискриминации». По его мнению, много преследуемых особ будут «опасаться свидетельствовать в судах или в полиции о случаях притеснения, с которыми сталкивались только из-за того, что они мусульмане».
По данным Human Right Watch и других международных и французских неправительственных организаций, а также некой группы юристов, «Сообщество борьбы с исламофобией во Франции» играет важную роль в документировании поведения властей, которые под лозунгом борьбы с терроризмом предпринимают действия, дискриминирующие мусульманское сообщество.
Тем не менее «Сообщество борьбы с исламофобией во Франции» не собирается пассивно принимать решение о своем роспуске, а хочет привести правительство Франции в суд. По мнению его представителей, такое решение властей противоречит европейскому подходу. Что весьма актуально звучит сейчас в споре ЕС с Польшей и Венгрией по поводу зависимости распределения бюджета восстановления после пандемии от соблюдения законности в этих странах Евросоюза.
Беспорядки в Париже, которые уже вызваны так называемым законом о «глобальной безопасности», - следствие действий правительства Макрона. В 24-й статье документа предусмотрено наказание для персон, снимающих на фото или видео и распространяющих в соцсетях записи, показывающие полицию во время действий против манифестантов.
Это была реакция властей на возмутившие общество кадры, где можно было увидеть пятерых полицейских, брутально издевающихся над чернокожим мусульманским музыкальным продюсером. Вся пятерка была отстранена от должностей и предстанет перед судом.
По мнению французского социолога Оливье Фийеля, профессора политических и общественных наук университета в Лозанне, «в этот момент на Сене переходят от поддержания порядка к наказанию за его нарушение». Он охарактеризовал пункт 24-й закона «шокирующим и ненужным, с точки зрения закона». Это «только политический символ», который должен свидетельствовать о том, что власти ужесточают курс против нарушения общественного порядка. На него ссылается dw.com.
По мнению гуманитарных организаций, это еще один знак нарушения прав человека. И цель этого — мусульмане. Собственно, действия и заявления Макрона в последний месяц, особенно по отношению к Азербайджану, ярко свидетельствуют о его антимусульманской позиции.