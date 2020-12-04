Грузия увеличила поставки нефти из Азербайджана

В январе-октябре этого года Грузия поставила из Азербайджана 167,1 тысяч тонн нефти и нефтяных масел на сумму 51 миллион долларов США, сообщает Геостат.

Объем продукции на 34,1 процента больше показателя за тот же период прошлого года.

В январе-октябре текущего года товарооборот между Грузией и Азербайджаном составил 746,3 миллиона долларов США.

Это на 9,8 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За десять месяцев Азербайджан с долей 8,1 процентов в торговом обороте Грузии занял 4-е место среди торговых партнеров Грузии после Турции, России и Китая.