Очередная акция протеста в Ереване
Незаконно проживавшие на оккупированных территориях Азербайджана армяне проводят акцию протеста в Ереване, сообщает «Новости Армении».
Незаконно проживавшие на оккупированных территориях Азербайджана армяне проводят акцию протеста в Ереване, сообщает «Новости Армении».
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