Два брата в боях: Нурлан погиб за Талыш, а Интигам за Шушу мать героев: "Мои дети встретятся в раю!"
Братья Нурлан и Интигам Аскеровы дома были просто братьями, а на фронте – боевыми товарищами. Плечом к плечу сражались братья-разведчики в дни Апрельской войны. На Отечественной войне Интигам был один. Оба стали шехидами – Нурлан в апреле 2016-го, Интигам в ноябре 1920-го.
Братья Аскеровы родом из села Калиновка в Масаллинском районе. В семье было четверо детей – двое братьев и две сестры.
В 2016 году Аскеровы проходили срочную службу в разведроте войск специального назначения. Оба участвовали в 4-дневной войне. В боях за населенный пункт Талыш Нурлан погиб на глазах брата. Вражеский снаряд разорвался рядом с нашими бойцами – трое погибли сразу, еще двое были тяжело ранены. Интигам сам вынес тело младшего брата с поля боя и поклялся отомстить за него.
Зиба занум, мать героев, рассказывает, что, узнав 27 сентября о том, что началась война, Интигам обрадовался, что наконец выполнит свой обет, и ушел на фронт.
«И мой старший сдержал слово - отомстил врагу за гибель младшего брата, боевых друзей и мирных жителей, но сам отдал жизнь за освобождение наших земель. Интигам с боями дошел до Шуши и героически погиб при взятии нашей святыни - Шуши. Мои сыновья всегда были вместе, будут вместе и сейчас – встретятся в раю», - убежденно произносит мать героев-спецназовцев.
Братья Аскеровы сознательно выбрали самую трудную военную специальность и стали разведчиками. Нурлан прошел курс обучения в Азербайджане, а Интигам – в Турции.
«У Нурлана во время обучения была форменная рубашка, на которой была надпись: «У каждой матери сын может быть солдатом, но не у каждой девушки любимый - спецназовец». Нурлан обещал, что если не станет разведчиком, никогда больше эту рубашку не наденет… Я горжусь своими сыновьями, вырастила их достойными гражданами нашей Родины. И враг зря надеется - он не увидит наших слез. На место павшего героя придут десять других!» - не сомневается Зиба ханум.
Отцу братьев-шехидов Байраму Аскерову в его глубокой скорби по сыновьям тоже дает силы держаться мысль, что Нурлан и Интигам сражались за свое Отечество и старший отомстил за младшего.
«Мои дети не могли смириться с тем, что наши земли топчет враг. После гибели брата Интигам все ждал, когда поступит приказ идти в бой и навсегда прогнать оккупантов. И он отомстил им за все, сам став шехидом. В победе в Шуше есть и заслуга моего сына», - гордо произносит Байрам киши.
Дядя шехидов Полад был тяжело ранен в Первой Карабахской войне, и братья не посрамили его подвиг.
У Интигама осталась дочь – Нур, которую назвали в честь Нурлана, а жена сейчас ждет ребенка, которому хочет дать имя отца.