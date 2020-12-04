Братья Аскеровы родом из села Калиновка в Масаллинском районе. В семье было четверо детей – двое братьев и две сестры.

Братья Нурлан и Интигам Аскеровы дома были просто братьями, а на фронте – боевыми товарищами. Плечом к плечу сражались братья-разведчики в дни Апрельской войны. На Отечественной войне Интигам был один. Оба стали шехидами – Нурлан в апреле 2016-го, Интигам в ноябре 1920-го.

В 2016 году Аскеровы проходили срочную службу в разведроте войск специального назначения. Оба участвовали в 4-дневной войне. В боях за населенный пункт Талыш Нурлан погиб на глазах брата. Вражеский снаряд разорвался рядом с нашими бойцами – трое погибли сразу, еще двое были тяжело ранены. Интигам сам вынес тело младшего брата с поля боя и поклялся отомстить за него.

Зиба занум, мать героев, рассказывает, что, узнав 27 сентября о том, что началась война, Интигам обрадовался, что наконец выполнит свой обет, и ушел на фронт.

«И мой старший сдержал слово - отомстил врагу за гибель младшего брата, боевых друзей и мирных жителей, но сам отдал жизнь за освобождение наших земель. Интигам с боями дошел до Шуши и героически погиб при взятии нашей святыни - Шуши. Мои сыновья всегда были вместе, будут вместе и сейчас – встретятся в раю», - убежденно произносит мать героев-спецназовцев.

Братья Аскеровы сознательно выбрали самую трудную военную специальность и стали разведчиками. Нурлан прошел курс обучения в Азербайджане, а Интигам – в Турции.

«У Нурлана во время обучения была форменная рубашка, на которой была надпись: «У каждой матери сын может быть солдатом, но не у каждой девушки любимый - спецназовец». Нурлан обещал, что если не станет разведчиком, никогда больше эту рубашку не наденет… Я горжусь своими сыновьями, вырастила их достойными гражданами нашей Родины. И враг зря надеется - он не увидит наших слез. На место павшего героя придут десять других!» - не сомневается Зиба ханум.