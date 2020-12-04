Франция заказала сценарии будущих войн. Фантастам
После триумфального завершения Азербайджаном войны за освобождение оккупированных территорий с применением самой современной техники даже такие страны, как США, взялись за изучение азербайджанского опыта войны XXI века.
Новый подход к теме показало и французское оборонное ведомство.
На днях министр вооруженных сил Флоранс Парли представила проект, разработанный Агентством инноваций обороны (AID).
По ее словам, целью проекта являются «размышления над войнами будущего». Для реализации его французская армия привлекла... авторов научной фантастики.
Их задача - «придумать немыслимое, вообразить невообразимое».
Группа авторов в команде из 10 человек под названием Red Team – писатели и иллюстраторы, отобранные из сотен претендентов из мира культуры и искусства, которые год назад откликнулись на призыв AID, уже взялась за дело.
- Их задача - пробить стену воображения, - говорит директор агентства инноваций Эммануэль Шива.
Во время презентации проекта было набросано два сценария вокруг темы «пираты будущего». В них смешиваются глобальное потепление, захват космического пространства и постоянный контроль над имплантами в мозгу людей.
«Речь идет о том, чтобы выйти за классические формы предвидения, которым учат высших офицеров в военной школе Сен-Сир», - сказал в интервью радиостанции France Info генерал Бертран Рак-Маду, бывший шеф штаба сухопутных войск.
«Если мы читаем Жюль Верна или Оруэлла, то мы понимаем, что много лет тому назад чей-то мозг представил себе что-то, что имеет большое влияние на нашу жизнь», - пояснил он.
В свою очередь, министр Ф. Парли, подчеркнула, что «Red Team – очень серьезный проект, который дополнительными средствами вписывается в работу министерства вооруженных сил в области перспективного прогнозирования».
Однако французы не являются пионерами в этой сфере. Американская армия уже годами пользуется услугами авторов произведений научной фантастики.
Еще в 2013 году морской корпус США дал работу Максу Бруксу, автору сценария фильма «Звездные войны Z».
Он в своей разработке-прогнозе рассказывал о вирусе, распространяющемся в мире и превращающем людей в зомби, что близко к тому, что мы сейчас переживаем, поведала на радиоволнах France Info специалист по научной фантастике Наташа Ва-Дейре. «Думаю, что авторы научной фантастики показывают нам, как могут выглядеть разные этапы упадка западной цивилизации с ее промышленностью», - добавила она.