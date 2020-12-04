Франция заказала сценарии будущих войн. Фантастам

Отдел международной информации 15:36

После триумфального завершения Азербайджаном войны за освобождение оккупированных территорий с применением самой современной техники даже такие страны, как США, взялись за изучение азербайджанского опыта войны XXI века. Новый подход к теме показало и французское оборонное ведомство. На днях министр вооруженных сил Флоранс Парли представила проект, разработанный Агентством инноваций обороны (AID). По ее словам, целью проекта являются «размышления над войнами будущего». Для реализации его французская армия привлекла... авторов научной фантастики.

Их задача - «придумать немыслимое, вообразить невообразимое». Группа авторов в команде из 10 человек под названием Red Team – писатели и иллюстраторы, отобранные из сотен претендентов из мира культуры и искусства, которые год назад откликнулись на призыв AID, уже взялась за дело. - Их задача - пробить стену воображения, - говорит директор агентства инноваций Эммануэль Шива. Во время презентации проекта было набросано два сценария вокруг темы «пираты будущего». В них смешиваются глобальное потепление, захват космического пространства и постоянный контроль над имплантами в мозгу людей. «Речь идет о том, чтобы выйти за классические формы предвидения, которым учат высших офицеров в военной школе Сен-Сир», - сказал в интервью радиостанции France Info генерал Бертран Рак-Маду, бывший шеф штаба сухопутных войск. «Если мы читаем Жюль Верна или Оруэлла, то мы понимаем, что много лет тому назад чей-то мозг представил себе что-то, что имеет большое влияние на нашу жизнь», - пояснил он.