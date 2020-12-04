В Азербайджане зарегистрировано 4356 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 2 517 человек выписаны после выздоровления. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 39 человек.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 146679 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 88497 человек вылечились, 1632 скончались, число активных больных – 56550.

За последние сутки проведено 19197 тестов на коронавирус, за минувший период – 1837001 тест.