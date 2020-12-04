Томас де Ваал: «Армянам трудно признать, что проиграли азербайджанцам»

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«Если говорить об отличиях этого конфликта, они заключаются в том, что это скорее спор между двумя новыми государствами – Азербайджаном и Арменией. Такого не было в Чечне, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Там конфликты заключались в споре этих территорий по отношению к центру в той или иной республике. А в Нагорном Карабахе мы видим спор между Баку и Ереваном – при участии карабахских армян», - заявил эксперт по вопросам Кавказа политолог Томас Де Ваал в интервью изданию «Кавказ. Реалии». Он отметил, что долгие годы оба государства не могли в одностороннем порядке найти приемлемое решение для конфликтующих сторон. Это длилось до тех пор, пока в сентябре 2020 года не началась активизация военных действий.

«Стоит также иметь в виду, что Россия в этот раз заняла иную позицию, нежели поддержка противостоящих центру сил. Независимо от того, что долгое время Россия считалась союзником Армении, Москва сумела сохранить прочные отношения с Баку. Значит, Россия здесь применила более сбалансированную позицию – в отличие от других конфликтов на постсоветском пространстве», - подчеркнул эксперт. Томас Де Ваал отметил, что у Армении и Азербайджана не было опыта ведения диалога друг с другом. По его словам, две страны смогли прийти к согласию в поздний советский период, но тогда по разным причинам вирус национализма был очень силен, не было демократической культуры, что привело к столкновению. «Без понимания того, что необходимо идти на взаимные уступки, посреднику очень трудно найти компромисс, каким бы статусом он ни был наделен. В любом конфликте стороны должны понимать ответственность перед обществом и думать о завтрашнем дне», - сказал политолог. Томас Де Ваал отметил, что всегда было как минимум три варианта решения этого конфликта. «Первый – силовой, когда де-факто (но не окончательно) вопрос был решен в 1994 году победой армянской стороны. Второй – это, что случилось 10 ноября 2020 года, когда азербайджанская сторона взяла контроль над территорией при участии России, принудившей к "великодержавному" миру обе стороны конфликта на выгодных для себя условиях. И третий вариант – более многосторонний мир при содействии ОБСЕ, где учитывались бы европейские ценности, расследовались нарушения прав человека, были бы восстановлены коммуникации, где по-настоящему было бы примирение на основе взаимопонимания и взаимных уступок двух народов. То есть то, чего мы не видим при втором варианте, который сегодня осуществляется под флагом России в регионе», - сказал эксперт. Томас Де Ваал сказал, что стоит учитывать и то, что армяне хотят найти виновных в своем поражении на поле битвы.