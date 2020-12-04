Томас де Ваал: «Армянам трудно признать, что проиграли азербайджанцам»
«Если говорить об отличиях этого конфликта, они заключаются в том, что это скорее спор между двумя новыми государствами – Азербайджаном и Арменией. Такого не было в Чечне, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Там конфликты заключались в споре этих территорий по отношению к центру в той или иной республике. А в Нагорном Карабахе мы видим спор между Баку и Ереваном – при участии карабахских армян», - заявил эксперт по вопросам Кавказа политолог Томас Де Ваал в интервью изданию «Кавказ. Реалии».
Он отметил, что долгие годы оба государства не могли в одностороннем порядке найти приемлемое решение для конфликтующих сторон. Это длилось до тех пор, пока в сентябре 2020 года не началась активизация военных действий.
«Стоит также иметь в виду, что Россия в этот раз заняла иную позицию, нежели поддержка противостоящих центру сил. Независимо от того, что долгое время Россия считалась союзником Армении, Москва сумела сохранить прочные отношения с Баку. Значит, Россия здесь применила более сбалансированную позицию – в отличие от других конфликтов на постсоветском пространстве», - подчеркнул эксперт.
Томас Де Ваал отметил, что у Армении и Азербайджана не было опыта ведения диалога друг с другом. По его словам, две страны смогли прийти к согласию в поздний советский период, но тогда по разным причинам вирус национализма был очень силен, не было демократической культуры, что привело к столкновению.
«Без понимания того, что необходимо идти на взаимные уступки, посреднику очень трудно найти компромисс, каким бы статусом он ни был наделен. В любом конфликте стороны должны понимать ответственность перед обществом и думать о завтрашнем дне», - сказал политолог.
Томас Де Ваал отметил, что всегда было как минимум три варианта решения этого конфликта.
«Первый – силовой, когда де-факто (но не окончательно) вопрос был решен в 1994 году победой армянской стороны. Второй – это, что случилось 10 ноября 2020 года, когда азербайджанская сторона взяла контроль над территорией при участии России, принудившей к "великодержавному" миру обе стороны конфликта на выгодных для себя условиях. И третий вариант – более многосторонний мир при содействии ОБСЕ, где учитывались бы европейские ценности, расследовались нарушения прав человека, были бы восстановлены коммуникации, где по-настоящему было бы примирение на основе взаимопонимания и взаимных уступок двух народов. То есть то, чего мы не видим при втором варианте, который сегодня осуществляется под флагом России в регионе», - сказал эксперт.
Томас Де Ваал сказал, что стоит учитывать и то, что армяне хотят найти виновных в своем поражении на поле битвы.
«Им трудно признать, что проиграли азербайджанцам. Мы наблюдаем примерно ту же картину, что и в первой войне. Правда, тогда азербайджанцы не хотели признать свое поражение от армян и все время винили Россию за то, что она поддержала Ереван.
Если судить по информации из открытых источников, азербайджанская армия явно выглядела более боеспособной. Она готовилась к этой войне, и разница чувствовалась. Армянское командование понадеялось на оборонительные сооружения. Но техника, используемая Азербайджаном, показала, что в таких конфликтах эти сооружения малоэффективны, они оказались устаревшими», - отметил политолог.
По его мнению, немаловажным фактором в этой войне был вопрос ротации войск. Азербайджан мог позволить себе проводить ротацию быстро и масштабно, в то время как силы Армении были несопоставимы с ними.
«К примеру, на некоторых участках все 44 дня стояли бойцы, которые так и не дождались ротации», - сказал Томас Де Ваал.
По его ловам, зарубежная диаспора оказывала моральную поддержку Армении.
«Надежды возлагались на большие диаспоры во Франции и США. Считалось, что они способны оказать влияние на правительства этих стран. Но в Ереване недооценили то, что в США были заняты выборами, а президент Франции Эммануэль Макрон занимался борьбой с последствиями пандемии и террористическими угрозами. Из-за этого мировое сообщество осталось в стороне от этого конфликта.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев очень точно выбрал момент, когда остальному миру было не до войны на Кавказе. Конечно же, определенную ответственность несет и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Было несколько моментов, когда он мог заключить перемирие и сохранить большую часть контролируемых территорий как в Карабахе, так и вокруг него. Но по разным причинам этого сделано не было. В Ереване придерживались только военного решения проблемы, в итоге потери оказались более существенными», - отметил Томас Де Ваал.