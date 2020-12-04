Митинги в Минске: идут задержания

На несанкционированных акциях протеста в Минске начались задержания, сообщает Telegram-канал Tut.by.

Люди были доставлены в милицию с разных районов города — улицы Мястровской на северо-западе, со станции метро «Ковальская Слобода», с проспекта газеты Звезда на юго-западе, с района Сухарево и улицы Столетова на востоке. Известно о 35 задержанных по состоянию на 14:30.

Участники протестов, чтобы избежать массовых задержаний, собираются не в центре города, а на улицах рядом со своими домами.