Иранского физика убили при помощи спутника

Физик-ядерщик и заместитель министра обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит из оружия, управлявшегося со спутника, подтвердил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Рамезан Шариф.

Фахризаде погиб в результате покушения под Тегераном 27 ноября.

По данным агентства Fars, ученого застрелили с расстояния 150 метров из установленного в машине Nissan оружия.

Информацию о спутнике со ссылкой на источник ранее опубликовал телеканал Al-Alam.