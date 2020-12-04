В Польше хотят запретить коммунизм

Польский генеральный прокурор обратился в Конституционный суд республики с заявлением о несоответствии конституции целей и деятельности существующей в стране Коммунистической партии Польши (КПП). Об этом пресс-служба ведомства сообщила в воскресенье на официальном сайте.

По информации Генпрокуратуры, соответствующие действия были предприняты по просьбе физических лиц. "В письмах, адресованных прокуратуре, они указывали, что Коммунистическая партия Польши, среди прочего, использовала в своей программе и деятельности тоталитарные методы и практику коммунизма, что несовместимо с польской конституцией", - указано в сообщении.

Проведенный прокуратурой анализ показал, что члены Коммунистической партии Польши подрывают демократический порядок в Польше. "Цели КПП идентичны целям других коммунистических партий, осуществлявших тоталитарную власть в коммунистических государствах ХХ века. Его члены открыто призывают к революции, подобной Октябрьской революции в России, после которой к власти пришли большевики. Цель не только в захвате власти, но и в "принудительной национализации и коллективизации", - подчеркивает пресс-служба Генпрокуратуры.