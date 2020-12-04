Американский вирусолог: «Коронавирус вызывает пожизненные осложнения у мужчин»

Пациенты, победившие коронавирус, могут еще долгое время лечиться от его последствий, причем COVID-19 может оказывать негативное влияние и на мужское здоровье. Об этом в воскресенье, 6 декабря, заявила американский вирусолог Дэна Грейсон, выступая в эфире телеканала NBC Chicago.

Грейсон выразила особенное беспокойство по поводу здоровья мужчин в контексте коронавируса, поскольку одним из негативных последствий COVID-19 может быть эректильная дисфункция. По мнению вирусолога, пациент, даже переболев, не будет в безопасности, поскольку коронавирус вызывает «потенциально пожизненные осложнения».

Впрочем, ссылки на конкретные исследования Грейсон приводить при этом не стала.

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