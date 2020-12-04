Митинг под руководством Вазгена Манукяна усилил мои опасения по поводу опасности гражданской войны в Армении. Об этом в своей статье на сайте ilur.am написал первый президент Армении Левон Тер-Петросян, комментируя вчерашний митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

«Никол Пашинян также должен понимать, что чем раньше он уйдет в отставку, тем лучше. Движение оппозиции не победило, разгневанные люди его опустошат. При этом Манукян намечает два способа изгнания Пашиняна: добровольно или силой. Он заявил о насилии. Если бы это были просто слова, не нужно было бы особо волноваться. Но получасовая блокада резиденции премьер-министра многолюдным маршем под руководством Манукяна и отвратительный акт запугивания семьи Пашинянов - не что иное, как открытая демонстрация готовности к насилию.

Если бы это была позиция только одной из конфликтующих сторон, это не представляло бы большой опасности. Между тем Манукян небрежно игнорирует тот факт, что он занял такую же позицию, как и Пашинян. Его поведение и риторика показывают, что он вовсе не намерен уходить добровольно и готов к любому противостоянию. Следовательно, если обе стороны настроены решительно, столкновение неизбежно.

Нужны ли нашему народу доказательства этого? Разве не ясно, что Вазген Манукян и Никол Пашинян близнецы, не интеллектуально, а по темпераменту, упрямству, авантюрным наклонностям и одержимости идти до конца? Неужели общественность забыла, что у обоих есть большой опыт нападок на парламент, который они «блестяще» использовали в 1996-2018 годах? В 2018 году Серж Саргсян уступил РПА, которая является его политической опорой, передал власть Николу Пашиняну легальным путем. Кстати, это, к сожалению, упустило еще один шанс на компромиссное урегулирование карабахской проблемы, потому что, на мой взгляд, Серж Саргсян был готов подписать план Лаврова сразу после своего переизбрания, что было бы большой победой по сравнению с трехсторонним заявлением, подписанным Пашиняном.

Между тем сегодня, как было сказано выше, Пашинян и его команда не проявляют готовности отказываться от власти.

Не могу не сослаться на небрежно высказанную опасную мысль Вазгена Манукяна, которая может иметь разрушительные последствия для Армении: «Большая сила соберется против Турции, мир не простит Турции ее дерзости. Если будет создан союз против Турции, мы будем в этом союзе».

Возникает вопрос. Но где же закон Рафаэла Ишханяна «Об исключении третьей силы»? Получается, что мы возвращаемся к ситуации 1920 года, когда, опираясь на антитурецкий союз стран Антанты, выступая против сближения кемалистской Турции и России, мы потеряли не только Армению, но и другие земли. Неужели Манукян не понимает, что, выражая готовность Армении присоединиться к какому-либо еще не сформировавшемуся антитурецкому альянсу, мы выступаем против реальности полноценного российско-турецкого взаимопонимания, а значит, бросаем вызов не только Турции, но и нашему другу - России.

Этой статьей я не выступаю против Вазгена Манукяна и не выражаю поддержку Николу Пашиняну. Учитывая позорное и унизительное поражение Армении и Карабаха, режим Пашиняна должен немедленно уйти. Но не через внутренние конфликты, а исключительно конституционными средствами, которые принесут честь обеим сторонам конфликта. Поэтому я призываю наш народ не участвовать в массовых провокациях, спровоцированных как действующей властью, так и оппозицией, которые помимо угрозы гражданской войны чрезвычайно опасны для того, чтобы сделать распространение коронавируса неуправляемым. Я надеюсь, что наша интеллигенция хоть раз произнесет отрезвляющую речь», - написал Тер-Петросян.