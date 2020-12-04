Милли Меджлис обсудит учреждение Дня памяти

В связи с Днем памяти в Азербайджанской Республике вносится изменение в Трудовой кодекс. Соответствующий законопроект включен в повестку завтрашнего заседания Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, которое будет проведено в видеоформате.

В соответствии с предложенной в Трудовой кодекс статьей 106.1 (День памяти в Азербайджанской Республике) ежегодно 27 сентября будет отмечаться в стране День памяти – день почтения памяти шехидов, погибших в борьбе за освобождение от оккупации земель Азербайджанской Республики.

Отметим, что законопроект исходит из распоряжения президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года «Об учреждении Дня памяти в Азербайджанской Республике».