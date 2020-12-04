Умер экс-президент Уругвая

Экс-президент Уругвая Табаре Васкес умер в возрасте 80 лет, сообщает местная газета El País.

В августе 2019 года у Васкеса был диагностирован рак легких.

Он умер рано утром в кругу семьи.

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