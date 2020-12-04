Роухани хочет увеличить добычу нефти

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна готова к немедленному увеличению объемов производства нефти до нормального уровня экспорта, сообщает Tasnim.

На встрече со штабом по экономической координации он подчеркнул готовность нефтяной промышленности к немедленному росту производства, с учетом «операционных инструментов и ценного опыта Ирана».

Ссылаясь на приостановку санкций по ядерной сделке 2015 года, Роухани заявил, что Ирану в свое время удалось увеличить добычу нефти до более чем 2 млн баррелей в день после вступления в силу СВПД.