Что ФСБ потребовала от армянских спецслужб? по горячим следам
Непростая встреча состоялась у директора Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна 4 декабря в Москве с главой Федеральной службы безопасности России Александром Бортниковым.
Версия армянской стороны об этой встрече выглядит следующим образом: директор ФСБ вручил Абазяну «карту всей агентурной соросовской сети в Армении поименно и потребовал в кратчайшие сроки снять их с государственных должностей».
Кроме того, по версии армянских источников, российская сторона потребовала восстановить в Армении вещание российских телеканалов в бесплатном общественном мультиплексе.
И, как сообщается, «глава СНБ Армении попросил неделю для представления России графика выполнения выдвинутых задач».
Информация армянской стороны вызывает двойственное чувство. С одной стороны, прищемить нос Соросу и его агентуре – дело, безусловно, нужное и правильное, можно только приветствовать. С другой, получается как-то не очень – Москва в жесткой форме начинает диктовать Еревану кадровую политику. Да еще и в тот момент, когда отношение в Армении к России, мягко говоря, неоднозначное.
Прекрасный повод для местных антироссийских кругов вновь возопить о российском колониализме и империализме и вновь поставить вопрос о необходимости внешнеполитической ориентации на Запад, поскольку «Москва, пользуясь трагическим для Армении моментом ведет себя как оккупант».
И потом, ну никак не компетенция директора российской Федеральной службы безопасности решать вопросы возобновления вещания российских телеканалов. Владимир Путин Александру Бортникову вполне заслуженно полностью доверяет и многое поручает – но телеканалы немного не тот вопрос, которым должен заниматься директор ФСБ.
В сухом остатке из информации армянских источников получается следующая картина: директор главной российской спецслужбы своими требованиями к армянскому коллеге провоцирует антироссийские настроения в Армении и занимается вопросами, не входящими в его компетенцию.
Каждый текст несет на себе отпечаток личности того, кто его писал, меру компетентности и уровень понимания процессов автором. Буквально на днях Роберт Кочарян продемонстрировал нам, как именно армянская элита понимает сложнейшие вопросы войны и мира. А потому нет ничего удивительного, что пропагандистская обслуга ереванских элит пишет на том же примитивном уровне.
Возможно, для руководства СНБ Армении в подобной топорной работе, которую они приписывают директору российской ФСБ и нет ничего необычного. Назначение 29-летнего Аргишти Кярамяна руководителем службы национальной безопасности с присвоением ему звания полковника наглядно продемонстрировало всему миру уровень деградации армянской СНБ.
Но когда речь заходит об Александре Бортникове, имеющим 28 лет чисто оперативного стажа в контрразведке и 17 лет опыта работы на высших руководящих должностях в ФСБ, измышления армянской пропаганды выглядят детским лепетом. Никак не стыкуется все, что известно об этом профессионале экстра-класса, имеющего звание генерала армии, с той картиной встречи с полковником Арменом Абазяном, с той картиной маслом, которую рисуют в Ереване.
А причина этого несоответствия предельно проста – всем, причастным к данному вопросу в Ереване, крайне не хочется раскрывать истинную повестку встречи генерала Бортникова и полковника Абазяна, слишком уж она для них неприятна – вот и лепят откровенную дезинформацию в духе армянского радио.
О каналах речь на встрече Бортникова и Абазяна действительно шла. Только не о телевизионных, а тех, по которым армянская диаспора в ходе Отечественной войны контрабандой поставляла оружие из России в Армению, о чем редакция haqqin.az неоднократно информировала своих читателей и всех заинтересованных лиц.
Директор ФСБ уведомил главу армянской спецслужбы, что по факту нелегальных поставок вооружений, полученных незаконным путем, возбуждены уголовные дела. И виновные понесут ответственность, вне зависимости от того, являются ли они членами диаспоры или государственными служащими Армении.
Кроме того, Абазяну действительно передали карту-список. Только не «соросят», а членов террористических группировок из Европы, прибывших в Армению для участия в боевых действиях на стороне армянских вооруженных сил в Карабахе. И действительно Абазяну дана неделя – вот только не на увольнение чиновников, связанных с Соросом, а на депортацию европейского неонацистско-террористического отребья, находящегося на территории Армении.
Ну а в заключение беседы Александр Бортников чисто по-человечески порекомендовал чувствовавшему себя не лучшим образом Абазяну: «Прекращайте уже эти игры с реваншизмом, созданием подполья и привлечением иностранных спецслужб. Добром для Армении это не закончится». Захотят ли услышать это послание директора ФСБ в Ереване? Лучше бы им услышать. Входящий в международный ТОП-10 самых эффективных руководителей спецслужб, доверенное лицо Владимира Путина, генерал армии Александр Бортников не из тех людей, кто любит повторять дважды.