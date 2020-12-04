Версия армянской стороны об этой встрече выглядит следующим образом: директор ФСБ вручил Абазяну «карту всей агентурной соросовской сети в Армении поименно и потребовал в кратчайшие сроки снять их с государственных должностей».

Кроме того, по версии армянских источников, российская сторона потребовала восстановить в Армении вещание российских телеканалов в бесплатном общественном мультиплексе.

И, как сообщается, «глава СНБ Армении попросил неделю для представления России графика выполнения выдвинутых задач».

Информация армянской стороны вызывает двойственное чувство. С одной стороны, прищемить нос Соросу и его агентуре – дело, безусловно, нужное и правильное, можно только приветствовать. С другой, получается как-то не очень – Москва в жесткой форме начинает диктовать Еревану кадровую политику. Да еще и в тот момент, когда отношение в Армении к России, мягко говоря, неоднозначное.

Прекрасный повод для местных антироссийских кругов вновь возопить о российском колониализме и империализме и вновь поставить вопрос о необходимости внешнеполитической ориентации на Запад, поскольку «Москва, пользуясь трагическим для Армении моментом ведет себя как оккупант».

И потом, ну никак не компетенция директора российской Федеральной службы безопасности решать вопросы возобновления вещания российских телеканалов. Владимир Путин Александру Бортникову вполне заслуженно полностью доверяет и многое поручает – но телеканалы немного не тот вопрос, которым должен заниматься директор ФСБ.

В сухом остатке из информации армянских источников получается следующая картина: директор главной российской спецслужбы своими требованиями к армянскому коллеге провоцирует антироссийские настроения в Армении и занимается вопросами, не входящими в его компетенцию.

Каждый текст несет на себе отпечаток личности того, кто его писал, меру компетентности и уровень понимания процессов автором. Буквально на днях Роберт Кочарян продемонстрировал нам, как именно армянская элита понимает сложнейшие вопросы войны и мира. А потому нет ничего удивительного, что пропагандистская обслуга ереванских элит пишет на том же примитивном уровне.

Возможно, для руководства СНБ Армении в подобной топорной работе, которую они приписывают директору российской ФСБ и нет ничего необычного. Назначение 29-летнего Аргишти Кярамяна руководителем службы национальной безопасности с присвоением ему звания полковника наглядно продемонстрировало всему миру уровень деградации армянской СНБ.