В Беларуси обеспокоены активностью НАТО

Начальник главного управления генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что власти страны обеспокоены расширением расходов соседних стран на оборонный сектор и как следствие усилением их военного присутствия. Об этом сообщает телеканал СТВ.

Он отметил, что миссия объединенных вооруженных сил НАТО нарастила присутствие самолетов в Прибалтике. По его словам, это повлияло на рост интенсивности боевых полетов до «40 в день».

«США и НАТО наращивают усилия по освоению воздушного пространства Польши и стран Балтии», — подчеркнул Косыгин.

Кроме того начальник генштаба добавил, что расходы в военном секторе были увеличены на 30-40 %. Он заявил, что белорусские власти задаются вопросами, с какой целью это делается, однако «вразумительных ответов» они не получают.