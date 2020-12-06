Военные США, Франции и Японии против Китая. В далеком море

Как только что стало известно haqqin.az, в мае 2021 года именно здесь пройдут учения военных подразделений США, к которым присоединятся их коллеги из Японии и Франции. Маневры должны будут пройти на необитаемом японском острове. Армейские силы трех стран сконцентрируются на обеспечении помощи во время стихийного бедствия. В то же время будут отработаны действия по отражению нападения, как пишет японский ежедневник Sankei. Совершенно очевидно, что учения направлены на то, чтобы противодействовать Китаю.

Ситуация в Восточно-Китайском море продолжает привлекать внимание военных экспертов и аналитиков мира. Поведение Срединной империи в этом регионе вкупе с ситуацией вокруг Гонконга и конфронтацией с Тайванем — часть мотивов ответных действий Соединенных Штатов Америки.

- Хотим продемонстрировать наше присутствие в регионе и послать сигнал о сотрудничестве в формате Япония-Франция, - сказал адмирал Пьер Вандье, шеф штаба французского военно-морского флота. - Это послание, адресованное Китаю. Это послание о многостороннем партнерстве и свободе передвижения, - добавил адмирал.

Пекин все время декларирует, что его действия в Восточно-Китайском море носят мирный характер. Однако Япония обеспокоена активностью китайских войск вблизи островов, которые она называет Сенкаку, а Китай говорит о них иначе — Дяоюйдао.

Это архипелаг в 170 километрах к северо-востоку от Тайваня. На него давно претендуют три страны — КНР, Китайская Республика (Тайвань) и Япония.

Причем де-факто контролирует архипелаг Япония, а два других китайских соседа называют его своим и пытаются всеми возможными способами заполучить лакомый клочок земли.

По некоторым данным, проблема, как часто бывает, кроется в том, что здесь, на дне, находятся залежи месторождений нефти и газа.

Военные маневры трех стран — мощнейших экономических игроков на мировых энергетических рынках только подогреют интерес к спорному архипелагу и поднимут градус пока еще «холодного» конфликта.