Виктория Панфилова, специально для haqqin.az 00:01

В Киргизии 10 января состоятся досрочные президентские выборы. Главный кандидат – Садыр Жапаров, еще около 40 человек готовы составить ему конкуренцию. Одновременно жители республики проголосуют за новую Конституцию, предложенную Жапаровым, которая, по мнению большинства, ведет страну к авторитаризму. Несогласные в Бишкеке протестуют. Раскол в обществе нарастает. Противостояние грозит закончиться очередной революцией.

В Киргизии 5 октября 2020 года произошел третий за последние 15 лет государственный переворот. Ему предшествовали парламентские выборы, по итогам которых южане «захватили» власть в стране. Киргизия географически и этнически разделена горной грядой на север и юг. И так уже сложилось, что если президент южанин, то спикер или глава правительства северяне. Или наоборот. Однако на этот раз баланс сил был потерян. В законодательный орган прошли четыре из 16 участвующих в кампании партий, подконтрольных президенту Сооронбаю Жээнбекову и представляющих де-факто южные кланы страны. Остальным партиям дорогу в законодательный орган закрыла коррупция, массовый подкуп избирателей. За один голос проправительственные партии платили по 2000 сумов (около 25 евро). Более того, большинство партий, которые участвовали в выборах, не имели даже предвыборной программы. Другим не менее важным фактором было использование технологий по смене избирательного участка (принцип открепительного талона). Эта система затронула почти полмиллиона человек из 3 млн избирателей. Фальсификации достигли немыслимых пределов. Кроме этого, по итогам голосования стало известно, что 55 из 120 депутатов последнего, непопулярного в народе созыва, вновь стали депутатами парламента.

Жители Бишкека, в основном молодежь, вышли на акцию протеста. В течение дня лидеры новых политических партий под звуки некогда популярной песни Виктора Цоя «Мы ждем перемен» требовали отмены итогов голосования и проведения новых выборов. Однако уже к вечеру мирный протест перерос в неуправляемые стихийные волнения. Из регионов подъехали сторонники лидеров старой гвардии и особо не церемонясь взяли штурмом Белый дом, так в Киргизии по аналогии с США называют здание администрации президента и парламента. Разъяренная толпа искала Сооронбая Жээнебкова, но он успел уйти. В это же время активисты захватили Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ), деморализовов тем самым всю систему безопасности. Из тюрем были выпущены киргизские политики, осужденные за коррупцию, включая бывшего президента Алмазбка Атамбаева и его ближний круг. Другая команда политиков под началом южанина, лидера партии «Мекенчил» Камчибека Ташиева, которого в нарушение «джентльменского» соглашения не пропустили в парламент, оказалась проворней, освободила из колонии своего «кореша» экс-депутата парламента Садыра Жапарова и, усадив его в кресло премьер-министра, фактически захватила власть. На помощь Сооронбаю Жээнбекову, который скрывался где-то в бункере, прибыл по поручению президента РФ Владимира Путина заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак. Он пообещал Жээнбекову всевозможную поддержку, главное условие - он должен был вернуться к управлению страной. Но непрекращающиеся акции протеста и требование «улицы», угрозы силового захвата власти поставили Жээнбекова перед выбором: или добровольная отставка, или война. Жапаров и его команда сделали Жээнбекову предложение, от которого он не смог отказаться и 15 октября заявил о добровольном сложении полномочий.

Жээнбеков стал вторым президентом после Розы Отунбаевой, который смог после отставки остаться в стране. Первый и второй президенты Аскар Акаев и Курманбек Бакиев нашли убежище в Москве и Минске. Алмазбек Атамбаев – пока отбывает наказание в тюрьме. Хотя все может измениться. Его дело возвращено в суд. Таким образом, новым исполняющим обязанности президента стал Садыр Жапаров. Поскольку спикер парламента Канат Исаев, которому должны были перейти полномочия главы государства, предусмотрительно делегировал их и.о. премьер-министра Садыру Жапарову. Один из киргизских политиков старой гвардии Омурбек Текебаев заметил, что такого в истории Киргизии еще не было, чтобы в руках одного человека оказались полномочия президента, премьер-министра и парламента. Произошла банальная узурпация власти. Кто такой Садыр Жапаров? Садыр Жапаров – выходец с севера страны, из Иссык-Кульской области. Его родители в 70-х годах прошлого века переехали из Китая на историческую родину. Тем не менее он смог сделать политическую карьеру в Киргизии. В политику пришел на волне первой киргизской революции 2005 года. Был депутатом парламента от партии власти «Ата-Журт». Работал в правительстве президента Курманбека Бакиева и, более того, был его советником, а затем и главным по борьбе с коррупцией. Хотя его оппоненты уверяли, что Жапаров, наоборот, прикрывал коррупционные схемы в окружении Бакиева. Скандалы сопровождали Жапарова на всем его пути трудовой и политической жизни. В 2010 году он отметился на юге республики во время вспыхнувших там межэтнических столкновениях киргизов и узбеков. Его миротворческая миссия на стороне титульной нации создала Жапарову репутацию «главного патриота» Киргизии. Так он заручился поддержкой юга, хотя сам родом из северной Иссык-Кульской области.

В последующем, он выбрал довольно популистский путь киргизского националиста. В 2012 году он начал кампанию за национализацию крупнейшего в стране золоторудного месторождения «Кумтор», которое разрабатывали канадцы. 4 октября 2012 года Садыру Жапарову и еще двум членам его парламентской фракции «Ата-Журт» было предъявлено обвинение в попытке насильственного захвата власти. Поводом послужил организованный им митинг в Бишкеке с требованием национализации золоторудного предприятия «Кумтор». Участники той акции пытались прорваться на территорию Белого дома. В ходе столкновений с милицией были пострадавшие. Жапарова тогда приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, отобрали депутатские мандаты, но затем оправдали. Через год произошел еще один инцидент с «Кумтором». После того как парламент отказался одобрять соглашение между правительством Киргизии и канадской Centerra Gold Inс о равном участии в совместной разработке месторождения, в регионе начались беспорядки. Протестующие взяли в заложники и обещали поджечь полпреда Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. В организации беспорядков обвинили Жапарова, хотя сам был за пределами страны. Арестовали его только в 2018 году и приговорили к 11,5 годам заключения. Жапаров настаивает на своей невиновности и говорит о политическом преследовании со стороны президента Алмазбека Атамбаева. Политическая нестабильность дорого обходится Киргизии После октябрьского переворота Киргизия вошла в зону очередной политической и экономической турбулентности. Россия, Европа и Китай приостановили финансирование республики. Денег нет, сплошные долги. Обвал экономики, по данным ресурса «Кактус-Медиа», примерно такой, как в 1994 году, когда ВВП снизился на 20,1%. После октябрьского переворота нанесен существенный удар по промышленности. Идет активный вывод капитала. По сравнению с 2019 годом он увеличился в 2,5 раза и составил 400 млн долл. «Вывод большого объема капитала из страны показывает настроения в инвестиционной среде. Ситуация в этой сфере сейчас не очень хорошая. И основная причина этого – отсутствие политической стабильности. Также играет роль общий имидж государственных институтов и отношение населения к инвестициям», – сообщил руководитель Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком Арзыбек Кожошев в эфире радио «Азаттык». Растут цены на товары народного потребления. В бюджете нет денег на выплаты зарплат и пособий.

После октябрьского госпереворота местные жители фактически разгромили ряд месторождений: Джеруй в Таласской области, а также Бозымчак и Чаткал в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области. Предприятия горнодобывающего сектора только в виде налогов давали госбюджету около 120 млн сомов (120 млн руб.) в месяц. А из-за происшедших беспорядков за последние два месяца казна потеряла около 240 млн сомов (240 млн руб.). Вдобавок к этому сами инвесторы понесли потери. Так, киргизско-российская компания «Альянс-Алтын» в результате погромов потеряла от 15 млн до 20 млн долл. Бизнес-сообщество в Киргизии не чувствует себя в безопасности. Многие инвесторы сейчас заморозили инвестиции. Они ждут, когда политическая ситуация в Киргизии стабилизируется. Легализация власти Садыр Жапаров, понимая всю безвыходность ситуации, решился на проведение президентских и парламентских выборов, с условием, что будет проведена конституционная реформа. По его задумке, необходимо вернуться к президентской форме правления и формированию парламента по смешанной системе – партийной и мажоритарной. Это, по его мнению, придаст стабильности стране, а самому Жапарову будет гарантирована легитимность. Пока же его отказываются принимать в качестве киргизского лидера в мировых столицах. Хотя его эмиссары обивают пороги в России, Китае и Турции. Москва, хоть и недовольна произошедшими событиями, но все же пообещала прислать на выборы миссию наблюдателей. Выборы президента назначены на 10 января. По закону и.о. главы государства не имеет права участвовать в выборах. Однако Жапаров видит себя президентом. Специально для него нашли лазейку в законодательстве. На время предвыборной кампании и.о. президента передает свои полномочия спикеру парламента. А поскольку Канат Исаев самоустранился под предлогом участия в выборах, его место занял депутат от фракции «Ата-Журт – Республика» Талант Мамытов – друг и соратник Садыра Жапарова. В 2012 году Жапаров совместно с Мамытовым и Камчибеком Ташиевым (ныне глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) штурмовали Белый дом и требовали национализировать золоторудное месторождение «Кумтор». Были арестованы. Осуждены и даже получили конкретные сроки, но затем их оправдали. Мол, действовали в интересах государства. В Киргизии такое бывает, поскольку независимого правосудия в стране нет. «Атаман и 40 разбойников» Конкуренцию Садыру Жапарову составят политики, политологи, учителя и безработные. Первоначально подали заявления 63 человека. Однако не все они владеют государственным языком. На экзамене многие их них получили неуд. Оставшимся 40 претендентам на главный государственный пост предстоит собрать от 30 до 60 тысяч подписей и внести избирательный залог – 1 млн сомов (около 13,5 тысяч долларов). До финиша, по мнению экспертов, дойдет не больше 10 кандидатов. Но сильных соперников у Жапарова нет. Все они играют лишь роль массовки.