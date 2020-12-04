В период кризиса и демонтажа СССР Азербайджану необходимо было закрепить свою независимость институтами, которые соответствовали бы этому определению. В те годы в обществе ходило немало разговоров о том, что Азербайджан нуждается в оборонном ведомстве и национальной армии, а власти в моем лице якобы не занимаются вопросом. Дилетанты считали, что, еще будучи в составе Советского Союза, республика могла бы создать свою национальную армию. Однако в СССР существование собственной армии ни под каким видом было невозможно ни в одной союзной республике.

В то время существовала такая установка: СССР распадается и РФ становится его правопреемником со всеми вытекающими юридическими последствиями. Узнав о готовящейся встрече в Алма-Ате, куда меня не пригласили, вылетаю в Казахстан в сопровождении госсоветника по правовым вопросам Сабир Гаджиев. В Алма-Ате поручил Гаджиеву уточнить, есть ли наша республика в списке приглашенных на предварительную встречу премьер-министров. Оказалось, что нет, нас обошли. Стало ясно, что дело зашло слишком далеко и надо принимать решительные действия на уровне глав государств. На следующий день вхожу в зал совещания руководителей глав государств и ловлю на себе косые взгляды присутствующих. Оказывается, коллеги из разных стран знали, что нас в списке предполагаемых членов СНГ нет. Тем не менее сажусь на свободное место и жду реакции. Заметив меня, руководитель России Борис Ельцин обращается к премьер-министру Беларуси С.Шушкевичу и говорит: «Станислав Станиславович, тут присутствует президент Азербайджана , огласите ему принятое нами решение».

25 декабря 1991 года в Алма-Ате должно было состояться первое заседание СНГ в составе представителей, главным образом, трех славянских республик - РФ, Беларуси и Украины. Меня на это заседание не пригласили, хотя я был готов сделать заявление о вступлении Азербайджана в СНГ. И кому выгодно было не допустить членство Азербайджана в СНГ? В первую очередь Армении, которая хотела вывести нашу страну с орбиты зарождавшихся новых межгосударственных институтов. Ереван хотел изолировать Азербайджан от других участников организации, и тогда мы лишались бы голоса в рамках СНГ, теряли бы возможности участия в различных институтах международных организаций, в том числе в ООН.

Более того, под давлением местной политической конъюнктуры складывалась ситуация, когда вопрос создания армии зашкаливал в политическом плане. Вспомните, как остро негативно относился НФА и прочие оппозиционные силы к вступлению Азербайджана в СНГ. Меня критиковали на всех уровнях, прекрасно сознавая при этом, что одного желанию создать армию недостаточно, надо принять соответствующие юридические акты. Поэтому, прежде чем решать задачу вывода советских войск, вставала необходимость четко определить, что предпочтительнее для наших национальных интересов. И в этом аспекте выгодно было все же вступить в СНГ, чтобы в последующем получить свою долю вооружений армии СССР. Однако оппозиция устраивала нападки на власть, утверждая, что, вступая в СНГ, мы якобы теряем независимость. Хотя Азербайджан в то время назвать в полной мере суверенной страной было нельзя.

Когда Азербайджан встал на путь независимости, надо было решать множество сложнейших задач, причем не отдельно, а в комплексе и с учетом далеко не благоприятных условий, в каких в те годы находилась республика. Тогдашнее руководство понимало, что решить политические вопросы, связанные с независимостью, созданием самостоятельных институтов, невозможно, не добившись вывода из страны российских войска и юридического права создать свою армию.

«Мы тут предварительно посовещались и приняли решение воздержаться от приема Азербайджана в СНГ. На вашей территории идет война, а мы не хотели бы включать воюющие республики в состав СНГ. Наведите у себя порядок, и тогда вернемся к этому вопросу», - информирует Шушкевич. Такое хамское отношение к Азербайджану меня просто взбесило, не было сомнений, что все это плоды происков Армении. Изолировать Азербайджан от России было выгодно только армянам. Хотя любые разговоры о сближении с Россией вызывали волну критики и у нашей оппозиции.

Едва дождавшись возможности высказаться, я прямо заявил: «Судя по обстановке на этой встрече, есть все основания считать, что его участники создают антиазербайджанскую коалицию. Между тем Азербайджан всегда честно служил идеалам и укреплению СССР. Достаточно сказать о той роли, которую сыграли азербайджанские нефтяники в обеспечении топливом фронта в ходе Великой Отечественной войны. И чем все это обернулось нашей республики? Вы несете прямую ответственность за события, которые происходят в Азербайджане. Сейчас я соберу журналистов и сделаю заявление об этом».

Сидевший со склоненной головой Ельцин посмотрел на Шушкевича и сказал: «Внесите Азербайджан в список участников СНГ». И это было судьбоносное решение, без которого Азербайджан не смог бы достичь истинной независимости. Через несколько минут объявляется процедура заключения соглашения, где и нам отвели место. Тем не менее Ельцин, обращаясь к собравшимся, спросил: «И все же хотел бы знать, кто пригласил президента Азербайджана на эту встречу». И тут встает президент Украины Кравчук и говорит, что он согласовал поездку со мной. Действительно перед поездкой я обратился не к Ельцину, а к одному из основателей СНГ - президенту Украины, чтобы принять участие в заседании. Ельцин попав в неловкое положение, вынужден был промолчать.

Так Азербайджан стал членом СНГ, а 2 марта 1992 года и членом ООН. Если бы мы не вошли в СНГ, стране пришлось очень трудно с юридическим признанием на международном уровне. Через несколько дней на совещании глав государств СНГ в Киеве я выступил со специальным заявлением и выдвинул требование передать причитающуюся Азербайджану долю вооружений Советской армии и Каспийской военной флотилии. Республике как члену СНГ в соответствии с определенными положениями предоставлялась возможность создать свою национальную армию. Эта резолюция была принята и даны соответствующие поручения министерству обороны СССР в лице Бориса Громова и главкома МВФ СССР Чернявина.

В начале февраля 1992 года Громов и Чернявин, в соответствии с поручением глав государств СНГ, прибыли в Баку. Мы представили к ним своих представителей из числа членов комиссии по проверке состояния дел в дислоцированной в Азербайджане 4-й армии и Каспийской флотилии СССР. Это были Этибар Мамедов и Рагим Газиев, которые входили в созданный Национальный совет обороны. В итоге Азербайджан получил существенную часть армейского вооружения и почти 40% Каспийского ВМФ.

Именно это оружие позволило правительству НФА совершить успешную операцию в 1992 году в агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. К сожалению, через месяц наступление захлебнулось. Позже армяне продемонстрировали наши танки, которые потеряла азербайджанская армия в Нагорном Карабахе. На этом наше успешное продвижение закончилась.

На декабрьском 1991 года заседании в Алма-Ате я поставил и вопрос вывода из Азербайджана российских войск, что было настоятельным требованием НФА. Оппозиционеры оголтело повторяли, что после обретения независимости никаких иностранных войск не должно быть в стране. Причем я официально обратился в Милли Меджлис с просьбой дать мне возможность продолжить миссию до конца и не возражать против институтов, которые формировались в те годы. Дело в том, что уже была достигнута предварительная договоренность с руководством СНГ, в частности с Борисом Ельциным, о том, что этот вопрос будет решен в нашу пользу. Я, в принципе, не отвергал создание главкомата СНГ в формате министров обороны. Ельцин пошел мне на встречу. Мы также договорились исключить из состава военных структур в Нагорном Карабахе 366-й мотострелковый полк. То есть уже на первой же встрече глав республик СНГ в соответствии с требованиями Милли Меджлиса я поднял вопрос о выводе российских войск, хотя сам не был сторонником поспешного решения этого вопроса, так как в результате республика оставалась без военной поддержки.

И тогда и сейчас убежден, что в то время карабахский вопрос надо было решать во взаимоотношениях с Москвой. Не противопоставлять позицию Азербайджана и России, не менять кардинально политический курс, а безболезненно пройти первую фазу становления независимости. Наряду с получением своей доли оружия, участие в СНГ предполагало совместное прохождение процесса демократизации. Не стоило и оставаться в стороне от экономического сотрудничества с бывшими советскими странами.

Обратил внимание, с каким волнением Ильхам Гейдарович говорил о том времени, роли НФА, о проецировании тогдашних процессов на сегодняшний день. К сожалению, мне не удалось преодолеть это в те дни, так как ситуация в стране только приближались к тем параметрам, которые мы хотели бы иметь.

Добро на вывод войск из Азербайджана Борис Ельцин дал прямо на заседании СНГ 25 декабря 1991 года. Что касается осуществленной весной того же года операции «Кольцо», в ходе которой были освобождены от армянских боевиков села Чайкенда, то это было согласовано с Горбачевым, который держал под сукном указ о расформировании незаконных вооруженных формирований в Нагорном Карабахе. Операция по очищению азербайджанских сел от армянских бандформирований одними силами ОМОН Азербайджана, без помощи советской армии была невозможна. Но добро на проведение операции «Кольцо» был дано взамен на участие в референдуме по сохранению СССР.

За создание СНГ были и США. Вашингтон надеялся, что при помощи СНГ бывшие советские страны смогут пройти этап демократизации. Так что учреждение СНГ – это согласованное решение с целью демократизации постсоветского пространства.