Журналист Роман Багдасарян: «Азербайджанская армия попала в Шушу через коррупционную дорогу»

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Восьмого ноября подразделения спецназа азербайджанской армии освободили город Шуша. Битва за Шушу до сих пор овеяна множеством мифов, распространяемых армянской пропагандой. Как сообщает «Вестник Кавказа», журналист Роман Багдасарян записал видео, в котором детально рассмотрел неизвестные ранее факты и развенчал тиражируемую армянской стороной ложь о шушинской операции 2020 года. Так, Багдасарян заявил, что и армянские, и российские источники пользуются дезинформаций. В частности, распространяются слухи о том, что армянская армия "задержалась" в Шуше и после ее освобождения азербайджанскими Вооруженными силами. Багдасарян утверждает, что уже 5 ноября Шуша была в руках отряда особого назначения ВС Азербайджана. С армянской стороны город пытались отстоять всего 600 человек (из десятимиллионного армянского населения Земли). Когда 10 ноября было объявлено о прекращении огня, из подвалов Ханкенди вышли прятавшиеся там военнослужащие – их было не менее тысячи человек.

"Зачем звать на помощь, если столько представителей диаспоры, если у тебя тысяча здоровых мужиков прячется в подвале?", - задается вопросом журналист. Кроме того, по его данным, спустя три недели после начала второй карабахской войны хозяев продуктовых магазинов в Шуше призвали раздать продукты солдатам и оставшимся в городе мирным жителям, своим же соседям. "В магазинах гнили колбаса, сыр, другие продукты, но хозяев задушила жаба и они отказались отдать все это людям. Мы не могли отстоять Шушу, когда царила такая жадность и такой цинизм", - говорит журналист. По его данным, продукты и теплые вещи, которые отправляла диаспора, в том числе из Москвы, или застревали в Ереване, или вовремя не довозились до фронта из Ханкенди. "Вещи, предназначенные для фронта, валялись на складах, поскольку в зону боевых действий боялись ехать. Таких случаев было много", - утверждает Багдасарян и исходя из этого приходит к выводу, что в "самом Карабахе никто не хотел сохранить Шушу".