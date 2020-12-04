Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 04:50

После успешного для Азербайджана завершения войны в Карабахе, во всем мире, в первую очередь в нашем регионе заговорили о появлении нового политического игрока на Южном Кавказе – Турции. Одни считают это позитивным явлением, другие, напротив, видят в том опасность, третьи же улыбаются, но за спиной держат наготове булыжник, причем покрупнее да потяжелее. Что ж, давайте посмотрим, кто в этом споре прав, а кто заблуждается.

Во-первых, надо сказать, что суждение о появлении Турции на политической арене Южного Кавказа запоздало лет этак на 30, если не больше. Победа Азербайджана, поддержанного этой страной во Второй карабахской войне, лишь подчеркнула роль, которую играет Анкара в регионе, но не принесла, по сути, ничего нового. Турки всегда была активны в нашем регионе, и если их друг-конкурент Россия интересуется в основном геополитикой и прочими абстрактными вещами, то Турция делает акцент на более практических соображениях. Азербайджан всегда был союзником Турции, и поддержка Баку в карабахской войне всего лишь подчеркнула это обстоятельство. Секрет Полишинеля и то, что отношения турок с армянами никогда не были особо теплыми. Что касается Грузии, то у турок здесь интересы в основном экономического свойства, и грузины вряд ли могут рассчитывать в случае чего на такую же поддержку, какую получил Азербайджан. И в этом тоже ничего нового. Азербайджан и Турцию, помимо экономических интересов, связывают и тюркские этнические узы, соответственно, так что активная позиция Анкары в Карабахе скорее исключение, чем правило. Другие союзники Турции не строят иллюзий, понимая, что братские узы на них не распространяются. Так было до карабахского триумфа, так же остается и сейчас.

Тем не менее война в Карабахе необыкновенно оживила антитурецкие силы во всем регионе, не говоря уже об Армении. Все чаще можно услышать, что Анкара восстанавливает Османскую империю, что где-то в Турции уже создаются карты, на которых почти все страны региона входят в ее состав. Туркофобы цитируют реальные, а чаще вымышленные имперские высказывания турецких лидеров и запугивают всех вокруг тем, что «янычары идут». Такие настроения сильны, к примеру, в России, что является наглядным показателем особых отношений Москвы и Анкары – это своеобразный синтез дружбы, общих интересов, подозрительности и четкого понимания того, что за пазухой у «брата» может быть припасен крупный кирпич. Чтоб понять заклятую дружбу турок и русских, понадобится скорее не политолог, а психоаналитик. Российские туркофобы при этом совсем необязательно армянофилы – в данном случае имеет место жгучая ревность к слишком уж смелому проникновению Турции в регион, который в Москве считают своей исключительной сферой влияния. Ну и, конечно, никуда не деться от православного мессианизма – Константинополь, Третий Рим, Айя-София, и т.д. Если в России антитурецкая риторика подогревается многовековой державной конкуренцией, то, скажем, в Грузии – это явная попытка сыграть на традиционном предубеждении грузин к туркам, которое имеет место ввиду дальнего, но при этом довольно сложного прошлого. «Турки скупили всю Грузию», «Скоро Анкара присоединит к себе Аджарию», «Батуми уже полностью отуречен» - бьют в колокола исламо- и туркофобы, в деятельности которых довольно прозрачно просматривается след православного братства. При этом звучание колоколов до скукоты однообразно и не меняется десятилетиями. Между тем Турция в 90-е годы легким движением руки могла бы оттяпать все морское побережье Грузии так, что и сопротивления бы никто не оказал, но вот прошло уже 30 лет, а турки все «собираются», да никак не соберутся. Причем турецких бизнесменов, вложивших сотни миллионов в развитие грузинского черноморского побережья, ни политика, ни восстановление Османской империи не волнуют. Единственная цель, которая ими движет – вы, наверное, не поверите - но исключительно заработать денег.