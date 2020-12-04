Отдел международной политики 05:12

Хорошо известный своими, мягко говоря, неординарными действиями в мире бизнеса и политики Джордж Сорос теперь пытается в очередной раз сыграть в большую политику. Еще не умолкло эхо открытой перепалки миллиардера еврейско-венгерского происхождения с премьером Виктором Орбаном, как скандальный филантроп и финансовый авантюрист обратился со своими советами в Евросоюз. Он считает, что ввиду возможного вето со стороны Польши и Венгрии по вопросу бюджета ЕС по восстановлению экономик стран-членов, аргументы за вброс в игру бессрочных облигаций не были столь актуальны, как сейчас.

Миллиардер доказывает, что Евросоюз ныне разделен, как никогда ранее, и выработка общего плана спасения экономики невозможна. Польша и Венгрия грозят заблокировать принятие бюджета. Выделение средств Брюссель ставит в зависимость от соблюдения некоторыми странами общепринятой в Европе законности. Группа государств, так называемая Frugal Five – «Экономная пятерка» (Австрия, Дания Нидерланды, Швеция и Словакия), уверяет Сорос, больше заинтересована в экономии средств, чем борьбой за общее благополучие. Каков рецепт? 90-летний миллиардер считает, что каждая страна должна начать действовать самостоятельно. В статье, опубликованной в издании Project Syndicate, он предлагает, чтобы страны ЕС начали выпускать так называемые бессрочные облигации. Их история восходит к… XVIII веку, когда Великобритания таким образом решала свои проблемы. Бессрочные облигации, как гласит их название, не подлежат обеспечению капиталом. Вместо этого, страна, выпускающая их в оборот платит только проценты. Подгруппа государств-членов союза может установить бюджет и согласовать способ его финансирования, скажем, через совместные облигации. Так предлагает венгерский филантроп. Собственно, предлагает печатать бумажки. Дж. Сорос в статье напомнил, что эмитирование бессрочных облигаций уже предлагал премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе апрельского саммита ЕС. Однако его идея была проигнорирована. Но теперь возврат к той же идее был бы, по мнению опасного филантропа, особенно обоснованным. «Премьер Венгрии Орбан опасается, что новое условие ЕС, касающееся соблюдения законности, наложит практические ограничения на его личную и политическую коррупцию. Он так обеспокоен, что заключил с Польшей связывающий договор о сотрудничестве, утягивая эту страну за собой», - уверяет Сорос. Однако предложение миллиардера не осталось незамеченным: оно вызвало резкую реакцию премьера Словении. Янез Янса публично высказался против, потому что эмиссия бессрочных облигаций — это прямая дорога к уничтожению Евросоюза.