Количество случаев COVID-19 в мире превысило 67 миллионов

Количество подтвержденных заражений коронавирусом в мире превысило 67 миллионов. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По имеющимся данным, общее количество заболевших коронавирусом во всем мире составляет 67 004 543, скончались 1 535 038 человек с диагностированным COVID-19. Выздоровели более 43 миллионов человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.