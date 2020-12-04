В Индии более сотни людей попали в больницу из-за неизвестной болезни

Один человек погиб и более 350 были госпитализированы в результате начавшейся в воскресенье вспышки неизвестного заболевания в городе Элуру в индийском штате Андхра-Прадеш, сообщает India TV.

Пострадавшие пациенты были доставлены в больницу с жалобами на головокружение и эпилепсию. Они также жаловались на внезапные обмороки, пену у рта и дрожь.

Медики пока не смогли установить причину внезапного заболевания, хотя провели анализы крови и компьютерную томографию мозга. Анализ спинномозговой жидкости также оказался нормальным. Вероятная причина может быть обнаружена только после получения результатов бактериологического посева.

По данным медиков, на лечении остаются около 160 человек, более 180 уже выписаны.

"Большинство пострадавших выздоровели, состояние остальных стабильное. Мы подготовили 50 коек в центральном государственном госпитале в Виджаяваде, чтобы при необходимости перевести заболевших. Наши медицинские бригады занимаются каждым пациентом", - сказал заместитель главного министра по вопросам здравоохранения А. Шринивас.