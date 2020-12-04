Служба госбезопасности Азербайджана расследовала вызвавшую широкое общественное осуждение информацию, распространенную в социальных сетях, о присвоении денег со счетов банковских карт, предоставленных для оказания помощи раненным в Отечественной войне военнослужащим и их семьям.

Как сообщает сайт СГБ, в ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что 28-летний Рамиль Эльхан оглу Рустамов искал публикации в социальных сетях, распространяемые в целях оказания помощи раненым военнослужащим и их семьям, и, узнавая данные принадлежащих им карт, присваивал денежные средства.

Рамиль Рустамов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к ответственности.