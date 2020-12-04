Оппозиция побеждает на парламентских выборах в Румынии

Оппозиционная Социал-демократическая партия Румынии по итогам экзитполов с минимальным перевесом одерживает победу на состоявшихся в минувшее воскресенье парламентских выборах, сообщает Интерфакс.

Социал-демократы набирают 30,5% голосов избирателей, правящая Национал-либеральная партия - 29,8%. На третьем месте с 15,9% голосов правоцентристский Альянс USR-PLUS.

В то же время лидер национал-либералов, действующий премьер Румынии Людвиг Орбан считает, что победу одержала его партия. Он основывает свое заявление на том, что экзитполы не учитывают голоса, поданные после 19:30, а также результаты голосования 260 тысяч граждан Румынии за рубежом. Поэтому для определения победителя необходимо дождаться официальных результатов.

Данные экзитполов также означают, что ни одной из партий не удастся заручиться парламентским большинством и придется формировать коалиционное правительство.