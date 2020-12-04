Нефть падает на фоне роста заболеваемости COVID-19

Цены на нефть снижаются на фоне продолжающегося роста заражений коронавирусом и новых карантинных ограничений, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник утром составила $49,02 за баррель, это на $0,23 (0,47%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась до $46,01 за баррель, что на $0,25 (0,54%) ниже уровня предыдущих торгов.