Москва надеется на продолжение военного сотрудничества с Анкарой

"Мы выполнили контракт полностью, он закрыт, а это значит, что мы отгрузили и получили все средства", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос агентства.

По словам Чемезова, перспективы развития военно-технического сотрудничества с Анкарой есть: "Этот контракт был уникальный, потому что он был реализован в страну НАТО. Ведем переговоры с турецкими партнерами и по другой технике, перспективы есть".

Глава Ростеха также заявил, что РФ по-прежнему ждет от Анкары решений по покупке второй партии С-400. "Мы обсуждаем и возможность производства элементов, то, что можно произвести у них. Ведь С-400 "Триумф" - сложная техника. С ноля начать ее производить нереально", - добавил он.

Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. Москва поставила Анкаре системы С-400 на $2,5 млрд. 16 октября стало известно, что Анкара успешно испытала системы С-400.