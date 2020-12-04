Мадуро объявил о победе на парламентских выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил сторонников с победой социалистического движения на выборах в однопалатный парламент республики и заявил о грядущей смене цикла работы и восстановлении страны и экономики.

"Мы умеем побеждать и проигрывать, и сегодня нам случилось победить. Происходит смена цикла, цикла работы, восстановления страны, экономики, с суверенитетом, с независимостью, в мире", - сказал политик, выступая в эфире телеканала VTV.

Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс Большой патриотический полюс Симона Боливара. Второе место - у оппозиции из Демократического альянса, 17,95%.